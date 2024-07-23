Отец Татьяны Озолиной рассказал о прощании с дочерью

«Она нас отправила на Черноморское побережье 8 июля… В последний раз нас проводила, посадила на автобус. С нами внук был. Мы вернулись в Тару 20-го числа. И тут сразу такое известие, что дочки больше нет, ничего больше не будет» — рассказал отец девушки Иван Озолин NGS55.