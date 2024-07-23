Отец Татьяны Озолиной рассказал о прощании с дочерью

Незадолго до своего путешествия в Турцию известная мотоблогер МотоТаня проводила семью на Черное море.
Напомним, известный мотоблогер Татьяна Озолина, уроженка Тары, погибла вчера на мосту Сарычай в Турции. У Татьяны остался сын.
«Она нас отправила на Черноморское побережье 8 июля… В последний раз нас проводила, посадила на автобус. С нами внук был. Мы вернулись в Тару 20-го числа. И тут сразу такое известие, что дочки больше нет, ничего больше не будет» — рассказал отец девушки Иван Озолин NGS55.
Сейчас в Турции находится бывший муж Татьяны, с которым девушка сохранила теплые дружественные отношения. Дата и место похорон пока не известны.