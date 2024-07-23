Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой трамвайной линии

Протяженность трамвайных путей в Москве 418 километров, из них 80 процентов отделены от автомобильных дорог и находятся на обособленном полотне. Сегодня в городе действуют 35 маршрутов, пассажиры ежедневно совершают 700 тысяч поездок. По Москве ездят более 600 трамвайных вагонов, включая более 500 современных низкопольных трамваев российского производства, закупленных в последние годы. Парк обновлен на 95 процентов.
— Возрождение московского трамвая — один из приоритетов развития городского электротранспорта. За последние годы мы реконструировали 96 процентов путей, сделали их малошумными, обновили весь подвижной состав. Сейчас работаем над созданием новых трамвайных путей, — отметил Сергей Собянин.
Вернем на место
Движение трамваев на улице Сергия Радонежского будет восстановлено. Именно здесь 70 лет назад проходила Курская линия городских конно-железных дорог, по которой пассажиров перевозили конки, а затем и трамваи на электрической тяге. Но в 1952 году пути разобрали, и по улице стали ездить только автомобили.
Наконец в марте этого года начались работы по строительству трамвайных путей на их историческом месте.
— Здесь будут проезжать ежедневно около 20 тысяч пассажиров, улучшится транспортная доступность до ближайших транспортных узлов, — отметил Сергей Собянин во время посещения строительства трамвайных путей.
Согласно проекту, вдоль тротуара нечетной стороны улицы будет проложена двухпутная трамвайная линия длиной свыше 860 метров. Она соединит существующие трамвайные пути на шоссе Энтузиастов, вблизи станций метро «Площадь Ильича» и «Римская», а также Андроньевской площади, что позволит организовать новые маршруты трамвая между шоссе Энтузиастов, Курским вокзалом, станциями «Курская» метрополитена и МЦД-2, станциями метро «Площадь Ильича и “Римская”, а также строящимся транспортным узлом “Серп и Молот”. Отмечается, что около 240 тысяч жителей районов Лефортово, Соколиная Гора, Перово получат прямую транспортную связь с Курским вокзалом.
— За счет отсутствия пересадок время в пути с шоссе Энтузиастов и улицы Сергия Радонежского до центра города сократится до 10 минут, — подчеркнули в пресс-службе столичной мэрии.
Сергей Собянин также поделился, что работы осложняются большим количеством инженерных коммуникаций.
— Специалисты перекладывают сети водопровода и канализации, воздушные кабельные линии переносят в подземные коллекторы, — пояснил Собянин.
Сейчас, уточнил мэр, объект готов на 60 процентов.
— Закончить планируем до конца года и дальше перейдем к благоустройству. Организуем пешеходный маршрут на улице Сергия Радонежского. На прилегающих территориях появятся удобные тротуары, наземные переходы, велопарковки и современные остановки, — сообщил глава города.
Большие планы
— Мы придаем большое значение развитию трамвайного движения в Москве. Огромное число пассажиров пользуются этим видом транспорта. Поэтому мы реконструировали большинство трамвайных путей, сделали их малошумными, обновили весь подвижной состав, — добавил Сергей Собянин.
В дальнейшем трамвайные пути появятся на проспекте Академика Сахарова — от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара — и на улице Трифоновская до Рижской площади.
Кроме того, московский Центр исследования и разработки беспилотного транспорта приступил к практическому решению задачи организации движения беспилотных трамваев. Запуск первого в России беспилотного трамвая осуществляется в три этапа.
В мае 2024 года на улицах города проводятся испытания беспилотного трамвая без пассажиров с водителем и системой дублирования его действий.
ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА
Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что город помогает столичным производителям выходить на рынки дружественных стран. Это один из ключевых векторов внешнеэкономической деятельности Москвы. В первом полугодии центр «Моспром» организовал для компаний 10 мероприятий: международные бизнесмиссии и участие в профильной выставке.