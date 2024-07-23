Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой трамвайной линии

Движение трамваев на улице Сергия Радонежского будет восстановлено. Именно здесь 70 лет назад проходила Курская линия городских конно-железных дорог, по которой пассажиров перевозили конки, а затем и трамваи на электрической тяге. Но в 1952 году пути разобрали, и по улице стали ездить только автомобили.