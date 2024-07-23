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Безопасности Киркорова в Сочи ничего не угрожает

Филипп Киркоров ждет, когда в Сочи наладится погода.

Источник: Комсомольская правда

Жизни российского певца Филиппа Киркорова ничего не угрожает. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Екатерину Успенскую.

«Это произошло в Краснодарском крае, в каньоне Псахо. Сейчас погода уже налаживается, мы находимся здесь в ожидании. Безопасности артиста ничего не угрожает», — рассказала Успенская.

Ранее Киркоров сообщил, что вместе со всей съемочной командой попал в западню в горах Сочи. Из-за разбушевавшейся на курорте стихии народный артист застрял в каньоне.

Между тем, согласно прогнозу синоптиков, пик непогоды в Сочи еще впереди.