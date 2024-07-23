У берегов Оленевки в Крыму обнаружили мертвую рыбу

У берегов Оленевки в Черноморском районе Крыма обнаружили мертвую рыбу. Об этом сообщает КИА.
О случившемся жители рассказали в социальных сетях. На одном из лиманов заметили массовый выброс мертвой рыбы. В Минэкологии Крыма о случившемся уже знают. В ведомстве заверили, что разберутся в ситуации.
«Предварительно причиной гибели рыбы, как и в случае с гибелью рыб в Салгире — устойчивая жаркая погода», — отметила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.
Она добавила, что заморы рыбы возникают из-за недостатка или полного отсутствия кислорода в воде.