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У берегов Оленевки в Крыму обнаружили мертвую рыбу

В Черноморском районе Крыма обнаружили мертвую рыбу.

Источник: Комсомольская правда

У берегов Оленевки в Черноморском районе Крыма обнаружили мертвую рыбу. Об этом сообщает КИА.

О случившемся жители рассказали в социальных сетях. На одном из лиманов заметили массовый выброс мертвой рыбы. В Минэкологии Крыма о случившемся уже знают. В ведомстве заверили, что разберутся в ситуации.

«Предварительно причиной гибели рыбы, как и в случае с гибелью рыб в Салгире — устойчивая жаркая погода», — отметила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.

Она добавила, что заморы рыбы возникают из-за недостатка или полного отсутствия кислорода в воде.

экология