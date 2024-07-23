Из-за угрозы АЧС начался отстрел кабанов в Нижегородской области

Охота на кабана в Нижегородской области осуществляется на строго ограниченных территориях, где действуют карантинные мероприятия по борьбе с Африканской чумой свиней (АЧС). Это обусловлено необходимостью предотвращения распространения опасной болезни как среди диких животных, так и среди домашних свиней. Согласно установленным правилам, охота на кабана разрешена в Большемурашкинском, Княгининском, Уренском округах, Кстовском лесничестве. В Лысковском и Дальнеконстантиновском округах охота разрешена на землях областного общества охотников и рыболовов. В Бутурлинском районе охота возможна на территориях общественной организации охотников «Красная пустынь». Охота на кабана также разрешена на землях, закрепленных за Сормовским и Борским обществами охотников и рыболовов, что свидетельствует о важности участия этих организаций в регулировании численности кабанов и контроле над распространением АЧС. На всех территориях, где разрешена охота на кабанов проводятся карантинные мероприятия по АЧС.