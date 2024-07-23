Игорь Кобзев проверил подготовку школ Нижнеудинского района к учебному году

В Приангарье продолжают подготовку к новому учебного году. Несколько школ в Нижнеудинском районе во время рабочей поездки проверил губернатор региона Игорь Кобзев.
Так, в числе первых осмотренных учреждений — школа № 12. С самого начала лета здесь наводят красоту на прилегающей территории: асфальтируют, прокладывают пешеходные дорожки, обустраивают игровые площадки, устанавливают ограждения. Напомним, в апреле губернатор оценил, как провели капремонт здания по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», поддержанной президентом России Владимиром Путиным. И отметил необходимость благоустроить пришкольную территорию, что сейчас и делается. Поскольку в федеральную программу такая статья расходов не входит, деньги на это выделили из областного и муниципального бюджетов. Закончат работы до конца августа.
Также Игорь Кобзев проверил начальную школу в селе Мельница. Учреждение находится в деревянной одноэтажке, построенной в 1965 году. Сейчас здесь меняют полы, окна, двери, чинят фундамент.
— Наша задача — привлечь федеральные средства на капремонт школ и детсадов, войти в федеральные программы по модернизации, — отметил глава региона. — Проговорили, что муниципалитет подготовит проектно-сметную документацию на капитальный ремонт школы в селе Мельница, включая и начальную. Видим, насколько это нужный для жителей социальный объект, и потому считаем важным направить заявку на включение в федеральную программу. Также будет разработана ПСД на ремонт действующего дошкольного образовательного учреждения.