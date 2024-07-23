Игорь Кобзев проверил подготовку школ Нижнеудинского района к учебному году

Так, в числе первых осмотренных учреждений — школа № 12. С самого начала лета здесь наводят красоту на прилегающей территории: асфальтируют, прокладывают пешеходные дорожки, обустраивают игровые площадки, устанавливают ограждения. Напомним, в апреле губернатор оценил, как провели капремонт здания по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», поддержанной президентом России Владимиром Путиным. И отметил необходимость благоустроить пришкольную территорию, что сейчас и делается. Поскольку в федеральную программу такая статья расходов не входит, деньги на это выделили из областного и муниципального бюджетов. Закончат работы до конца августа.