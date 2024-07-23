В Воронеже запретят парковку на улице Фридриха Энгельса

В Воронеже на несколько дней запретят парковку и остановку автотранспорта на участке улицы Фридриха Энгельса — от Благовещенского собора (проспект Революции, 14В) до пересечения с улицей Кольцовской. Ограничения введут с 19:00 среды, 24 июля, до 19:00 субботы, 27 июля, для повышения безопасности дорожного движения.



Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства во вторник, 23 июля.



Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронеже закрыли движение для транспорта в районе дома № 17к2 по улице Электросигнальной. В качестве причины названы аварийные работы на трубопроводе. Ограничения снимут в 23:50 пятницы, 26 июля.