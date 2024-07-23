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Воронежцев предупредили о магнитной буре 24 июля

Она ожидается с 6.00 до 15.00.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 24 июля, с 6.00 до 15.00 в Воронеже высока вероятность магнитной бури. Такой прогноз сделали специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Вероятность магнитной бури, по прикидкам специалистов, — 30 процентов. Еще более возможен более мягкий вариант неблагоприятных процессов в атмосфере, называемый сильным магнитным штормом. Его вероятность — 35%.

При этом с 9 до 12 часов магнитная буря будет средней силы, а во все остальное время ее ожидают довольно слабой.

Магнитная буря может вызвать у метеозависимых людей головную боль, тошноту и повышенную утомляемость, а также бессоницу и тахикардию.

Ранее магнитная буря наблюдалась в Воронеже в начале июня.

Напомним, днем 23 июля в столице Черноземья выпал град, сопровождаемый сильным ветром и ливнем.

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