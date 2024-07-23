Вода в реках Иркутской области продолжает прибывать из-за дождей

Сильные дожди накрыли Иркутскую область из-за чего на водоемах отмечается резкий подъем уровня воды. Как сообщают в Иркутском Гидрометцентре прирост продолжится на реках Ия, Бирюса, Уда, Иркут и Китой.
— 23−25 июля в бассейнах рек Ия, Уда, Бирюса возможно резкое повышение уровня воды с достижением отметок неблагоприятного гидрологического явления, — поделились метеорологи.
За 23 июля на Иркуте, Китое и Белой уровень воды повысился на 100−189 сантиметров. На реках Ока, Ия и Бирюса, а также малых водоемах Южного Прибайкалья прирост составит 5−80 сантиметров. А вот в Ленском бассейне наоборот синоптики сообщают о снижении уровня на 5−30 сантиметров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что работников МЧС Приангарья перевели на усиленный режим работы. В Тулунский, Нижнеудинский выехали дополнительные группировки.