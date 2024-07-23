Вода в реках Иркутской области продолжает прибывать из-за дождей

За 23 июля на Иркуте, Китое и Белой уровень воды повысился на 100−189 сантиметров. На реках Ока, Ия и Бирюса, а также малых водоемах Южного Прибайкалья прирост составит 5−80 сантиметров. А вот в Ленском бассейне наоборот синоптики сообщают о снижении уровня на 5−30 сантиметров.