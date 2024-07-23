Игорь Кобзев: До конца года все дома в Восточном нужно ввести в эксплуатацию

Возведение домов в микрорайоне Восточный в Нижнеудинске возьмут на особый контроль. С рабочим визитом там побывал губернатор региона Игорь Кобзев.
— После ЧС 2019 года была поставлена задача заселить жителей в комфортное жилье. Стройка нового микрорайона, к сожалению, затянулась в связи с расторжением контрактов с недобросовестными подрядчиками. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, строительство идет неплохими темпами и даже с опережением. До конца года все объекты в Восточном должны быть введены в эксплуатацию, — сказал Игорь Кобзев.
Напомним, там строят четыре пятиэтажки на 125 квартир для переселения из ветхого и аварийного жилья. На это выделено 377,5 миллионов рублей из региональной казны.
Когда дома сдадут, как отметил министр строительства Иркутской области Александр Галкин, программа по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в Нижнеудинском районе завершится.
Кроме того, в Восточном возводят дом на 33 семьи для врачей. Из областного и федерального бюджетов на эти цени направили свыше 200 миллионов рублей.
— Готовность объекта — 93%. Подрядчик заверил, что уже к сентябрю дом будет сдан. Здесь предусмотрены благоустроенные однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Они будут распределены между медработниками Нижнеудинской районной больницы, часть зарезервируют для тех, кто захочет приехать сюда на работу, — прокомментировал министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов.