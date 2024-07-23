Игорь Кобзев: До конца года все дома в Восточном нужно ввести в эксплуатацию

— После ЧС 2019 года была поставлена задача заселить жителей в комфортное жилье. Стройка нового микрорайона, к сожалению, затянулась в связи с расторжением контрактов с недобросовестными подрядчиками. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, строительство идет неплохими темпами и даже с опережением. До конца года все объекты в Восточном должны быть введены в эксплуатацию, — сказал Игорь Кобзев.