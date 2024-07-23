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Аэропорт Сочи продолжает работать, несмотря на непогоду

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, ухудшение метеорологических условий на курорте не стало критичным для работы аэропорта. При этом в течение двух дней могут наблюдаться изменения в расписании рейсов из-за непогоды.

В аэропорту уточнили, что решение о безопасной посадке самолета принимается командирами воздушного судна. Утром 23 июля самолеты прибывали в сочинский аэропорт с небольшим опозданием из-за ожидания благоприятных погодных условий.

Также пассажиров предупредили, что несмотря на штатный график работы аэропорта, до конца суток 24 июля погода может измениться.

«Если вы уже ожидаете свой рейс в терминале аэропорта, рекомендуем внимательно слушать голосовые объявления и следить за табло на экранах, в которых содержится наиболее оперативная информация по вылетам», — заключили в пресс-службе воздушной гавани.