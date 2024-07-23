Аэропорт Сочи продолжает работать, несмотря на непогоду

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, ухудшение метеорологических условий на курорте не стало критичным для работы аэропорта. При этом в течение двух дней могут наблюдаться изменения в расписании рейсов из-за непогоды.