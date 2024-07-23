Аэропорт Сочи продолжает работать, несмотря на непогоду

В аэропорту уточнили, что решение о безопасной посадке самолета принимается командирами воздушного судна. Утром 23 июля самолеты прибывали в сочинский аэропорт с небольшим опозданием из-за ожидания благоприятных погодных условий.
Также пассажиров предупредили, что несмотря на штатный график работы аэропорта, до конца суток 24 июля погода может измениться.
«Если вы уже ожидаете свой рейс в терминале аэропорта, рекомендуем внимательно слушать голосовые объявления и следить за табло на экранах, в которых содержится наиболее оперативная информация по вылетам», — заключили в пресс-службе воздушной гавани.