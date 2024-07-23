Ученые обнаружили новый вид древних пресноводных рачков в Ангаре

— Ангарский вид появился за миллионы лет до образования самой реки. При этом Ангара — особенно в зоне ее истока, где течение очень интенсивное — служит трудно преодолеваемым барьером для перемещения мелководных обитателей с разных ее берегов. Этот географический барьер и привлек внимание ученых, — поделилась пресс-служба фонда.