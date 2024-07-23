Ученые обнаружили новый вид древних пресноводных рачков в Ангаре

Новый вид древних пресноводных рачков был найден в реке Ангаре. Как сообщает пресс-служба Российского научного фонда их обнаружили около 5,5 миллионов лет назад. Это означает, что они появились гораздо раньше известных родственников.
— Ангарский вид появился за миллионы лет до образования самой реки. При этом Ангара — особенно в зоне ее истока, где течение очень интенсивное — служит трудно преодолеваемым барьером для перемещения мелководных обитателей с разных ее берегов. Этот географический барьер и привлек внимание ученых, — поделилась пресс-служба фонда.
Ученые отмечают, что обнаружение новых видов осложняется тем, что они могут быть «копиями» ранее найденных организмов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стало известно какая погода будет на Байкале в августе. По прогнозам синоптиков столбик термометра будет колебаться от +5 до +25. При этом средняя норма окажется на один градус ниже привычной нормы.