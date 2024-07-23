Дожди с грозами: какой будет погода в Казахстане 24 июля

АЛМАТЫ. 23 июл — Sputnik. Под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части страны, прогнозируют синоптики.
Пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на западе, севере, северо-западе страны ожидаются сильные дожди. Лишь на юге республики ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе Казахстана ночью и утром ожидается туман.
Днем в Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской областях, на западе, юге Актюбинской, на западе, юге, в пустынных районах Туркестанской, в Улытауской области сохраняется, на юге Карагандинской, на юге Абайской областей ожидается сильная жара.
В Кызылординской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на востоке, в центре Павлодарской, на востоке Улытауской, в центре Абайской, на западе, севере Туркестанской, на северо-западе Карагандинской сохраняется, на западе Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангыстауской, Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 28−30 тепла.
Алматы: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 30−32 тепла.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 21−23, днем 37−39 тепла.