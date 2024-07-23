Дожди с грозами: какой будет погода в Казахстане 24 июля

В Кызылординской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на востоке, в центре Павлодарской, на востоке Улытауской, в центре Абайской, на западе, севере Туркестанской, на северо-западе Карагандинской сохраняется, на западе Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.