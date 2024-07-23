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Последние новости к вечеру 23 июля 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 23 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 23 июля — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 июля 2024 года.

Кадыров поручил защитить Wildberries от «рейдерского захвата»

Кадыров поручил защитить Wildberries от рейдерского захвата и помочь мужу Бакальчук, который не может увидеться с женой из-за действий рейдеров.

Госдума одобрила ужесточение миграционного законодательства

Госдума одобрила закон о введении нового миграционного режима высылки иностранцев и предоставила полиции право на административное выдворение. Также создадут реестр депортированных.

Трамп заявил, что против Байдена совершен переворот

Трамп в ходе совместного интервью с кандидатом в вице-президенты Джеймсом Дэвидом Вэнсом телеканалу Fox News заявил, что в отношении Байдена можно говорить о «перевороте». Вэнс высказался, что, если Байден не способен исполнять обязанности, следует использовать 25-ю поправку, а не политические методы.

Москвичам начнут платить 2 млн рублей за контракт с Минобороны

В Москве контрактникам при поступлении на службу будет выплачено 1,9 млн руб., соответствующий указ подписал Собянин. Все ранее действующие меры поддержки для военнослужащих и их семей сохранятся.

Клиенты пожаловались на сбой в приложениях четырех банков

Клиенты сообщили о сбоях в приложениях Газпромбанка, РСХБ, Райффайзенбанка и Росбанка, включая проблемы в работе онлайн-банков и приложений.