Последние новости к вечеру 23 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 июля 2024 года.
Кадыров поручил защитить Wildberries от «рейдерского захвата»
Кадыров поручил защитить Wildberries от рейдерского захвата и помочь мужу Бакальчук, который не может увидеться с женой из-за действий рейдеров.
Госдума одобрила ужесточение миграционного законодательства
Госдума одобрила закон о введении нового миграционного режима высылки иностранцев и предоставила полиции право на административное выдворение. Также создадут реестр депортированных.
Трамп заявил, что против Байдена совершен переворот
Трамп в ходе совместного интервью с кандидатом в вице-президенты Джеймсом Дэвидом Вэнсом телеканалу Fox News заявил, что в отношении Байдена можно говорить о «перевороте». Вэнс высказался, что, если Байден не способен исполнять обязанности, следует использовать 25-ю поправку, а не политические методы.
Москвичам начнут платить 2 млн рублей за контракт с Минобороны
В Москве контрактникам при поступлении на службу будет выплачено 1,9 млн руб., соответствующий указ подписал Собянин. Все ранее действующие меры поддержки для военнослужащих и их семей сохранятся.
Клиенты пожаловались на сбой в приложениях четырех банков
Клиенты сообщили о сбоях в приложениях Газпромбанка, РСХБ, Райффайзенбанка и Росбанка, включая проблемы в работе онлайн-банков и приложений.