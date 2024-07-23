Последние новости к вечеру 23 июля 2024 года

Трамп в ходе совместного интервью с кандидатом в вице-президенты Джеймсом Дэвидом Вэнсом телеканалу Fox News заявил, что в отношении Байдена можно говорить о «перевороте». Вэнс высказался, что, если Байден не способен исполнять обязанности, следует использовать 25-ю поправку, а не политические методы.