Умерла участница «Евровидения» из «Бурановских бабушек»

Екатерина Шкляева родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от Буранова, в деревне, которой уже нет. Работала на Ижевском механическом заводе, штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. После смерти мужа вернулась в Бураново и начала карьеру певицы. В составе «Бурановских бабушек» артистка выступала на «Евровидении-2012». Коллектив занял второе место, исполнив песню Party for Everybody на английском и удмуртском языках.