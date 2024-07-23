Специалисты рассказали татарстанцам, что делать при «птицепаде»

«В случае же если птенчик сидит на проезжей части или на тротуаре, то его нужно направить осторожными движениями в безопасное место, в кусты или на газон. Помогать птице нужно только в том случае, если ей угрожает опасность», — отмечают в ведомстве и напоминают, что птицам требуется помощь лишь при получении травмы.