65% белорусов ищут работу через друзей и родственников

Эффективнее всего кажется поиск работы через друзей и родственников. Таким способом воспользовались 65,3% респондентов. При этом 64,7% искали работодателя с помощью интернета и других средств массовой информации. В службу занятости обращались лишь 12,6%, а напрямую в желаемую компанию — 12,5%.
Трудоустроенных женщин оказалось 85,3%, а мужчин — 83,3%. Уровень безработицы в стране составляет 3%. Причем безработица среди мужчин оказалась 3,3%, а среди женщин — 2,7%. Количество незанятых в деревнях выше, чем в городах: 3,2 против 3%.
В I квартале 2024 года уровень занятости к общему числу работающих людей был чуть меньше и составлял 67,5%. Женщин также было занято больше, чем мужчин: 85,2 против 83,5%.