65% белорусов ищут работу через друзей и родственников

Эффективнее всего кажется поиск работы через друзей и родственников. Таким способом воспользовались 65,3% респондентов. При этом 64,7% искали работодателя с помощью интернета и других средств массовой информации. В службу занятости обращались лишь 12,6%, а напрямую в желаемую компанию — 12,5%.