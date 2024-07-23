Малыша-ленивца в Ленинградском зоопарки назвали Мокко

Четырехмесячному детенышу двупалых ленивцев Ирвина и Сони из Ленинградского зоопарка выбрали имя. По сложившейся традиции делали это с помощью горожан. Для этого сотрудники зоопарка объявили конкурс, в ходе которого было предложено более 1,5 тысяч вариантов. А затем из них выбрали шесть самых лучших, написали их на дольках яблока и дали их главе семейства, чтобы тот поставил окончательную точку. И Ирвин выбрал Мокко в качестве имени для своего сына.
— Среди предложений было немало «вкусных» кличек — Кокос, Маффин, Брауни, а также гибриды имен мамы и папы — Совин и Ирсон. Не обошлось без известных ленивцев-героев мультфильмов -Сида и Блица. И куда же без Лени, — добавили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.
Но все же теперь кроха будет носить кличку Мокко. А придумала такое имя для ленивца пятилетняя девочка. Ей подарят два билета в зоопарк.