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Малыша-ленивца в Ленинградском зоопарки назвали Мокко

В Ленинградском зоопарке выбрали имя малышу-ленивцу.

Источник: Ленинградский зоопарк

Четырехмесячному детенышу двупалых ленивцев Ирвина и Сони из Ленинградского зоопарка выбрали имя. По сложившейся традиции делали это с помощью горожан. Для этого сотрудники зоопарка объявили конкурс, в ходе которого было предложено более 1,5 тысяч вариантов. А затем из них выбрали шесть самых лучших, написали их на дольках яблока и дали их главе семейства, чтобы тот поставил окончательную точку. И Ирвин выбрал Мокко в качестве имени для своего сына.

— Среди предложений было немало «вкусных» кличек — Кокос, Маффин, Брауни, а также гибриды имен мамы и папы — Совин и Ирсон. Не обошлось без известных ленивцев-героев мультфильмов -Сида и Блица. И куда же без Лени, — добавили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Но все же теперь кроха будет носить кличку Мокко. А придумала такое имя для ленивца пятилетняя девочка. Ей подарят два билета в зоопарк.

флора и фауна