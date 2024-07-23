Узбекистан признан самой безопасной страной в Центральной Азии

Платформа формирует индекс по результатам опроса на сайте. Всего в нем приняло участие 96 респондентов из разных областей республики.
Они рассказали сервису, насколько часто в стране встречаются такие преступления, как вторжение в дом, разбой, воровство, кража машин, нападения, оскорбления, расизм, наркотрафик, вандализм, оборот оружия, взяточничество. Наименьшее количество преступлений было отмечено в области кражи автомобилей, наибольшее — во взяточничестве.
Отдельно оценивается безопасность — для этого у респондентов просят оценить, насколько безопасно они себя чувствуют во время прогулок днем и ночью.
Ближе всего из соседей к нам расположился Казахстан, занявший 75-е место в списке. Самой небезопасной в регионе страной признан Афганистан, в мировом масштабе он расположился на четвертом месте среди самых опасных государств.
Напомним, что с конца прошлого года в Узбекистане активизировалась работа по борьбе с коррупцией и преступностью. В Ташкенте и других крупных городах страны прошли задержания представителей криминального мира. Некоторые из них уже получили свои приговоры.