Певца Шарлота внесли в реестр террористов и экстремистов

«Хочу напомнить, что, последовательно поддерживая соответствующий европейской правовой традиции закон, защищающий верующих от оскорбления, мы всегда исходили из возможности “деятельного раскаяния”, которое предусмотрено ст. 75 Уголовного кодекса. Церковь убеждена в том, что любой человек может раскаяться, и это может и должно быть учтено в рамках уголовного правосудия, который находит свое применение и в праве», — отметил он.