Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 24 июля

— пр. Ленина, 85, 87; Тернопольская, 4; Сони Кривой, 58-Б, 60 — с 09:00 до 19:00;

— ч/с: Оренбуржская, 1−30; Карагандинская, 3−36; пер. Круглый, 1−10 — с 09:00 до 18:00;

— ч/с: Знаменская, 15−39; Светлая, 17−44; Кубанская, 17−43; Центральная, 18−30; Дундича 3/1, 3/2, 7, 16, 18; Донбасская, 19−78 — с 08:00 до 17:00.