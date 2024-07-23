Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 24 июля

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 24 июля 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Либединского, 25, 27 — с 09:00 до 17:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключения водоснабжения:
— Пограничная, 23, 23-А, 30, 30-А, 32, 34; Харлова, 11, 13, 13-А, 15; Тухачевского, 12, 16, 17, 19 — с 09:00 до 23:59.
Отключение электроэнергии:
— Руставели, 2, 2-Б, 2-А; Южный Бульвар, 1, 2, 2-А, 2, 4, 6; Энергетиков, 21, 21-Б, 23, 23-А, 25, 63; Агалакова, 35, 37-А, 39, 46 — с 08:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Мира, 32; Дегтярёва, 57; Липецкая, 11; Жукова, 18-А — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— пр. Ленина, 85, 87; Тернопольская, 4; Сони Кривой, 58-Б, 60 — с 09:00 до 19:00;
— ч/с: Оренбуржская, 1−30; Карагандинская, 3−36; пер. Круглый, 1−10 — с 09:00 до 18:00;
— ч/с: Знаменская, 15−39; Светлая, 17−44; Кубанская, 17−43; Центральная, 18−30; Дундича 3/1, 3/2, 7, 16, 18; Донбасская, 19−78 — с 08:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Завалишина, 39; Главная, 6; Волочаевская, 37 — с 08:00 до 18:00;
— ч/с: пер. Плотничный 1-й, 34−58; пер. Автоматный, 3; Водосточная 1-я, 65, 31, 43, 41, 7; Кирпичная, 61 — с 08:30 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Плановые работы не проводятся.