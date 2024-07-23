Елена Ваенга, праздник Нептуна и салют на Петровской набережной: Стало известно, каким будет День ВМФ в Кронштадте

Петербургские тельняшки и бескозырки ждут последнего воскресенья июля — 28 числа состоится традиционный День Военно-морского флота (ВМФ). Однако в этом году праздник слегка овеян тайной: если про зрелищную парадную часть на Неве в центре города все понятно, она точно состоится, то вот про кронштадтскую часть пока ходят слухи. Говорят, что парада судов на острове не будет, но информацию пока отказываются комментировать и районные чиновники, и организаторы праздника, Военно-Морской Флот России.
Парад на Дворцовой набережной кронштадтцы будут смотреть в прямой трансляции. Все же самая эффектная часть праздника будет отдана центру Петербурга. А чем еще будет заниматься Кронштадт в День ВМФ?
В районной администрации SPB.KP.RU сказали, что в городе планируют провести семейное торжество. Во Дворце культуры выступят вокальные и танцевальные коллективы, а для детей устроят праздник Нептуна, конкурс на самый креативный морской костюм, а также шоу барабанов и мыльных пузырей. Парк «Патриот» загодя, с 26 июля, превратится в арену исторического проекта, посвященного 320-летию Кронштадта. Программу «Марша времен» составили из песен о великих сражениях и мужестве защитников Отечества, а к музыке добавили реконструкции в исторических костюмах и выставку военного обмундирования и оружия разных эпох. Такой проект в городе будет проходить впервые.
Еще один большой концерт пройдет на Якорной площади. Выступать будут творческие коллективы Дома офицеров, эстрадный оркестр Нахимовского военного училища. Приедут и знаменитые вокалисты: оперный баритон Григорий Чернецов и певица Александра Воробьева, многим известная своим участием в шоу «Голос». Гвоздем программы будет Елена Ваенга, она завершит концерт своими хитами.
— Праздник завершится салютом на Петровской набережной, он запланирован на 22:00, — подытожили в администрации района.
КСТАТИ.
В этот раз, предупредили чиновники, ограничений на въезд в Кронштадт не будет. Помешать могут разве что масштабные дорожные работы, которые тут и там сковывают дороги пробками.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Парад на Дворцовой набережной начнется в 10 утра, по воде продефилируют более 20 кораблей. Следом за парадом грянет большой концерт на Дворцовой площади, где выступят военные оркестры, ансамбли песни и пляски от военных округов. А в 22:30 с площадки у Петропавловской крепости пустят праздничный салют.