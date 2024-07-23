Елена Ваенга, праздник Нептуна и салют на Петровской набережной: Стало известно, каким будет День ВМФ в Кронштадте

Петербургские тельняшки и бескозырки ждут последнего воскресенья июля — 28 числа состоится традиционный День Военно-морского флота (ВМФ). Однако в этом году праздник слегка овеян тайной: если про зрелищную парадную часть на Неве в центре города все понятно, она точно состоится, то вот про кронштадтскую часть пока ходят слухи. Говорят, что парада судов на острове не будет, но информацию пока отказываются комментировать и районные чиновники, и организаторы праздника, Военно-Морской Флот России.