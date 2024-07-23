Биография, карьера, личная жизнь, мужья и главные песни Аллы Пугачевой

Второй муж появился в жизни Аллы Пугачевой через несколько лет после развода с Миколасом. Им стал 32-летний режиссер «Мосфильма» Александр Стефанович, с которым певица расписалась в 1977 году. Позднее в своих интервью она говорила, что ни о какой любви речи не шло — по словам Пугачевой, это был фиктивный брак, на который она решилась, чтобы помочь Стефановичу, так как он, будучи уроженцем Санкт-Петербурга, нуждался в московской прописке.