Оформить пособие на рождение ребёнка стало проще в Нижегородской области

Оформить в Нижегородской области единовременное пособие на рождение малыша стало проще: короче стал перечень необходимых документов, а заявление о назначении выплаты с августа 2024 года жители региона могут подать властям через многофункциональные центры.
Об этом сообщает правительство Нижегородской области.
Напомним, получить эту единовременную выплату можно в течение шести месяцев после появление ребёнка на свет. Пособием занимается минсоцполитики региона.
Госуслуга «Назначение и выплата единовременного пособия на рождение ребёнка» прошла процесс оптимизации: минсоцполитики региона и региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг определили, какие действия и документы можно исключить для оформления пособия матерью или отцом малыша.
В большинстве случаев число нужных документов для получения госуслуги сократили с восьми до нуля, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Иными словами, матери или отцу младенца можно лишь подать заявление в многофункциональный центр либо направить заявку на выплату через региональный портал государственных услуг.
Бумажные документы от родителей потребуются лишь в трёх случаях: если в семье есть ещё дети-студенты до 23 лет, нужна справка о стипендии или её отсутствии; если родители на длительном стационарном лечении, то попросят предоставить подтверждающий документ; если заявление подают не родители, а их представители, потребуется подтвердить их полномочия подавать заявления от имени физического лица.
Выплату на рождение малыша в регионе должны назначить не за десять рабочих дней, как это бывало ранее, а за семь. Если потребуются межведомственные запросы, услуги предоставят за 14 рабочих, а не за 30 календарных дней.
На рождение первого и второго ребёнка нижегородцам полагается пособие 8000 рублей, третьего и последующих детей — 10 000 рублей. Получит пособие один из родителей.