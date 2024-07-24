Оформить пособие на рождение ребёнка стало проще в Нижегородской области

Бумажные документы от родителей потребуются лишь в трёх случаях: если в семье есть ещё дети-студенты до 23 лет, нужна справка о стипендии или её отсутствии; если родители на длительном стационарном лечении, то попросят предоставить подтверждающий документ; если заявление подают не родители, а их представители, потребуется подтвердить их полномочия подавать заявления от имени физического лица.