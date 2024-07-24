Строители начали капитальный ремонт моста через Лугу в Ленобласти

В Ленинградской области начался капитальный ремонт моста через реку Лугу. Готовый объект сдадут в 2026 году.
— За два года здесь будет построен современный мостовой переход, рассчитанный под нагрузки одного из крупнейших в России морских портов, — приводит слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко издание Online47.
Крупная стройка проходит в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». По нему уже были отремонтированы мосты через реку Свирь в Подпорожье и через Волхов в Киришах.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал о начале строительства моста через реку Охту в Ленинградской области. Строители уже укрепили подходы и начали установку опор. Длина переправы составит почти 150 метров. В будущем мост станет началом обхода Мурино, а с другой стороны примкнет к новой дороге к Токсовскому шоссе в районе Кузьмолово. Здесь появится развязка.