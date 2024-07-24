Строители начали капитальный ремонт моста через Лугу в Ленобласти

Ранее SPB.KP.RU рассказывал о начале строительства моста через реку Охту в Ленинградской области. Строители уже укрепили подходы и начали установку опор. Длина переправы составит почти 150 метров. В будущем мост станет началом обхода Мурино, а с другой стороны примкнет к новой дороге к Токсовскому шоссе в районе Кузьмолово. Здесь появится развязка.