Официальный представитель ВС РФ разъяснил, как изменятся судебные пошлины

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон о поправках в Налоговый кодекс, которым в числе прочего существенно изменены правила по уплате государственной пошлины за обращение в суды. Мнение юридического сообщества в отношении изменений разделилось: некоторые опасаются, что размер пошлин затруднит доступ к правосудию, другие же, напротив, полагают, что эта мера назрела давно и позволит существенно повысить качество правосудия. Эксклюзивно для «Российской газеты» принятые поправки прокомментировал Илья Горбашев, официальный представитель Верховного суда РФ.
Почему решено повысить судебные пошлины? С чем связано решение?
Илья Горбашев: В действительности вопрос индексации пошлины назрел давно, потому что последний раз системное регулирование судебных пошлин осуществлялось только в 2009 году. С тех пор прошло 15 лет, ключевые ставки государственной пошлины не пересматривались, несмотря на инфляционные процессы, и сегодня минимальные пошлины в 300 рублей и 400 рублей — это суммы, которые даже приблизительно не соответствуют реальным издержкам судопроизводства. Предлагаемый уровень пошлин соотносится с размером пошлин за государственные действия в различных ведомствах, например, по регистрации сделок с недвижимостью.
Для крупных же исков существенно увеличивается верхняя планка пошлины, в связи с чем богатые будут платить пошлину больше, раньше было не так. Раньше для исков на 15 млн рублей и на 15 млрд рублей в районном суде надо было уплатить одинаковую пошлину — 60 тысяч рублей. Теперь благодаря более дифференцированной шкале вводится принцип справедливости. Но для некрупных исков пошлина вырастает незначительно. Например, пошлина при подаче иска в размере 100 тысяч рублей сейчас составляет 3,2 тысячи рублей, предложено ее повысить лишь до 4 тысяч рублей. При этом иски до 100 тысяч рублей — это более 90% всех имущественных исков в судах общей юрисдикции. Таким образом, изменения от принятых поправок не будут заметны большинству участников судебных процессов.
По мнению экспертов, в результате перегруженности судов люди, которые реально нуждаются в судебной защите, получают меньше внимания со стороны суда, чем того требует правовой спор. Исправить ситуацию в значительной степени позволит разумное увеличение размера ставок судебных пошлин.
Илья Горбашев: Это вернет государственной пошлине те функции, которые изначально были на нее возложены.
Есть мнение, что судебное разбирательство в России — это дорого и долго. Пошлины, услуги адвокатов, постоянные переносы заседаний. Судебная система в России исключительно для богатых, или все же инструмент решения споров цивилизованным способом для всех граждан?
Илья Горбашев: Тезис о том, что в России «судебное разбирательство — это дорого и долго», глубоко ошибочен. Во-первых, что касается скорости правосудия, то Россия по этому показателю одна из первых в мире. Про архаичность тоже необоснованно. Достаточно вспомнить информационную систему арбитражных судов «Мой. Арбитр» и «Кад. Арбитр», не имеющую достойных аналогов в мире по скорости получения информации, ее доступности (бесплатно для пользователей) и удобству интерфейса.
Что касается доступности правосудия — некорректно ставить вопрос так, что судебная система исключительно для богатых. В России отсутствует обязательное профессиональное представительство, что свойственно для ряда зарубежных стран, гражданин может лично (а не через адвоката) прийти в суд и отстаивать свои права. То же самое касается и обновленного размера пошлин: предлагается совершенствование дифференцированной шкалы, на основе которой необеспеченные граждане по небольшим суммам исков будут платить небольшую пошлину, а богатые будут вынуждены нести больший расход, что соответствует критерию справедливости.
Относительно цивилизованного решения споров судебная система была, есть и остается открытой для граждан. В то же время более ощутимый размер пошлины будет способствовать повышению уровня правосознания и развитию примирительных процедур. Действующие в настоящее время слишком низкие ставки пошлины не стимулируют участников гражданского оборота к добровольному исполнению обязательств, а также к более активному использованию альтернативных примирительных процедур. И с этим согласны многие эксперты. В результате реализации предлагаемых изменений увеличится число споров, которые будут урегулированы сторонами самостоятельно во внесудебном порядке.
Тем не менее многие считают рост пошлин достаточно существенным, и есть риск, что люди с невысокими доходами не смогут себе позволить судебные процессы.
Илья Горбашев: Важно понимать: в законодательстве уже сейчас предусмотрены основания и порядок освобождения граждан от уплаты государственной пошлины, уменьшения ее размера, предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины. Соответствующее решение может принять суд на основании статьи 64 Налогового кодекса, в частности, к таким основаниям относится неблагоприятное материальное положение истца, когда у него нет возможности единовременно уплатить такой сбор. Суд может принять это обстоятельство во внимание и дать отсрочку, снизить сумму пошлины дополнительно или вовсе ее отменить. А если гражданин относится к льготной категории (например, инвалид 1−2 группы), пошлину в таком случае он не будет уплачивать по закону.
Важно, что законопроектом дополняется перечень льгот для отдельных категорий граждан, которые вправе рассчитывать на освобождение от уплаты пошлины или существенное снижение ее размера. Так, в частности, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при защите своих прав по неимущественным искам, например по искам об оспаривании отказа в предоставлении жилья, будут освобождены от уплаты пошлины. Это значит, что они не платят пошлину как при подаче иска в суде первой инстанции, так и при дальнейшем обжаловании решения в судах апелляционной и кассационной инстанций. Ранее такой льготы в законе не было.
Что касается всех остальных истцов, не попадающих под льготу, они должны помнить следующее: в случае выигрыша в судебном споре — судебные издержки истца, связанные с пошлиной, будут возложены на проигравшую сторону (ответчика). Если истец произвел уплату пошлин, то впоследствии он может требовать от ответчика возмещения расходов. В случае отсрочки требовать от ответчика сумму будет государство в лице исполнительных органов. То есть по факту истец, получивший отсрочку, ничего платить не будет.
А как гражданину доказать, что он имеет право на льготу по пошлине или на отсрочку?
Илья Горбашев: Процедура проста: гражданин должен представить суду документы, подтверждающие, что он относится к льготной категории или может претендовать на отсрочку или освобождение в силу уважительной причины (выписку со счета, справка с работы и пр.). Судья в подавляющем большинстве случаев удовлетворит просьбу, дополнительной проверки не потребуется.
Будут ли увеличены пошлины по искам граждан к федеральным, региональным или муниципальным властям?
Илья Горбашев: Пошлины по оспариванию действий, решений государственных и иных публичных органов носят фиксированный характер и составят для граждан 3 тысячи рублей, что ниже самой маленькой пошлины по имущественному спору. Тем самым доступ граждан к правосудию по спорам с государством обеспечен на высоком уровне.
Неужели и работники при взыскании заработной платы будут вынуждены платить повышенные пошлины?
Илья Горбашев: Нет, работники по искам о взыскании заработной платы и защите трудовых прав относятся к льготной категории граждан и освобождены от уплаты пошлин. Эта льгота сохраняется, поэтому предлагаемые изменения никак не затронут их права.
Что еще изменилось при доработке поправок в Комитете по бюджету и налогам?
Илья Горбашев: Прежде всего были снижены фиксированные суммы по целому ряду категорий дел: по неимущественным искам, оспариванию нормативных и ненормативных актов, ряду процессуальных вопросов и т.д. Удалось также уменьшить минимальную стоимость пошлины по судебному приказу с 5000 до 2000 рублей, сделать более дифференцированную шкалу пошлины по имущественным искам, вернуть норму о верхнем пороге пошлины. Комитетом по бюджету и налогам совместно с правительством и иными участниками законодательного процесса проделана за минувшие дни очень большая и напряженная работа.
Наиболее распространенные и болезненные споры для граждан — в отношении жилой площади. При этом предстоящее повышение пошлин коснется в том числе исков, связанных с защитой собственности на единственное жилое помещение. Не слишком ли серьезным будет такое повышение пошлин? Предусмотрены ли льготы для таких случаев? Известно, что, например, в других случаях единственное жилье защищено от взысканий в счет долгов.
Илья Горбашев: По Конституции РФ каждому гарантируется право на жилище (ст. 40), в том числе на неприкосновенность жилища. Конечно, указанная норма учитывается при разработке всех нижестоящих нормативно-правовых актов.
Подготовленный законопроект не создает обременительные для граждан условия защиты права на единственное принадлежащее им жилище, а, наоборот, вводит новую, ранее отсутствовавшую в законодательстве льготу. Так, при подаче исковых заявлений, связанных с защитой прав истца (и членов его семьи) на такое жилое помещение, уплачивается лишь 30% государственной пошлины в сравнении с другими случаями споров. Что это значит на практике? Если сейчас при стоимости единственного жилья 10 млн руб. при подаче такого иска в районный суд нужно заплатить 58 200 ₽, то после принятия законопроекта на фоне общего повышения пошлин стоимость подачи такого иска составит 26 100 ₽
А при стоимости квартиры 20 млн?
Илья Горбашев: При стоимости 20 млн сейчас уплачивается 60 тыс. руб., а будет 36 600 ₽, то есть также существенно меньше, чем сейчас. Повторюсь, в случае крайне неблагоприятного материального положения истца суд может пойти навстречу и снизить сумму пошлины дополнительно, предоставить отсрочку или вовсе освободить от ее уплаты.
Надо отдельно оговорить, что в основном споры вокруг жилья происходят вокруг дел о разделе имущества после разводов. Таких споров примерно 28 тысяч в год. Но большинство несостоявшихся пар предпочитают договориться между собой без участия суда: споры вокруг раздела имущества, в том числе жилья, составляют 4% от общего числа разводов.
Имущественный спор в отношении единственного жилья может быть также и при признании сделок недействительными (например, если квартира была продана мошенникам). Такое бывает нечасто, но это социально чувствительные дела, жертвами мошенников могут стать, к примеру, пенсионеры, которым сложно оплатить пошлину. Льгота в виде снижения пошлины в 3,5 раза распространяется и на эти дела. И тут опять же ввиду материального положения истец может попросить об отсрочке в уплате пошлин и суд его просьбу удовлетворит.
Пошлины растут на порядок и по делам, которые суд рассматривает в рамках процедур особого производства. К ним относятся, например, такие чувствительные для граждан дела, как дела по признанию гражданина недееспособным, умершим или потерянным без вести, дела об установлении отцовства, вопросы усыновления (удочерения) и т.д. Не станет ли данное повышение слишком обременительным?
Илья Горбашев: Пошлины в ЗАГС по ряду похожих вопросов повышаются с 2025 года — соответственно, судебные пошлины не могут быть в разы ниже, чем в ЗАГСе, минимум по двум причинам:
Во-первых, потому что порядок рассмотрения дел в судах более длительный и процессуально-сложный, соответственно, выше издержки.
Во-вторых, такой дисбаланс приведет к перетоку различных вопросов из ЗАГСов в суды, при том, что актуальной задачей является как раз частичная разгрузка судов.
Также важно учесть, что в случае восстановления акта гражданского состояния в судебном порядке в силу статьи 333.27 НК государственная пошлина в ЗАГС впоследствии не уплачивается.
Почему пошлина по оспариванию ненормативных актов повышена в 10 раз?
Илья Горбашев: Предлагая подобные нововведения, правительство не ориентировалось на инфляционные процессы, поскольку в отличие от имущественных исков пошлины по приведенным категориям дел носят фиксированный характер. В данном случае, определяя конкретную ставку фиксированной пошлины, правительство полагало необходимым соотнести их с минимальной суммой иска по имущественному требованию. Так минимальная пошлина по взысканию долга составит 4000 ₽ А по неимущественному требованию −3000 ₽, по оспариванию ненормативного акта — 3000 ₽
Таким образом, при определении размера фиксированной суммы по ненормативным актам и неимущественным требованиям ориентировались даже не на среднестатистическую, а на минимальную сумму пошлины для исков о взыскании.
Уточните, какую пошлину будет платить гражданин-должник, подающий заявление о признании его банкротом?
Илья Горбашев: При обращении должника с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) государственная пошлина взиматься не будет. Это опять же новая льгота, которой раньше не было, новшество законопроекта.
Каким образом предложенные изменения пошлин для бизнеса могут способствовать ответственному поведению в коммерческой деятельности?
Илья Горбашев: Исходим из того, что регулирование отношений в коммерческой деятельности должно быть построено по очень простому принципу: «Исполнение обязательства должно быть более выгодным, чем его неисполнение». Сейчас же все наоборот. Передача спора на разрешение суда рассматривается недобросовестными сторонами как более выгодное с финансовой точки зрения поведение; неисполнение обязательств, попытка всячески отсрочить и затянуть этот момент через судебную процедуру взыскания становится своего рода «льготным кредитованием» для участников оборота, в результате чего низкий размер пошлины превращается в фактор, стимулирующий коммерсантов к недобросовестному поведению.
Повышению такой дисциплины должен способствовать целый комплекс различных мер, среди которых можно выделить внесудебное взыскание долга по ряду категорий дел, полноценное переложение судебных расходов на проигравшую сторону, снижение неустойки только в исключительных случаях, обязательная индексация присужденных сумм, а также ощутимый размер государственной пошлины. Неисполнение обязательства для неправой стороны должно стать менее выгодным, чем передача спора на рассмотрение в суд, ощутимый размер пошлины должен стимулировать обязанную сторону добровольно исполнять принятые на себя обязательства, что в итоге будет способствовать снятию с судебной системы несвойственных ей функций по подтверждению бесспорной задолженности в отсутствие правового конфликта.
Про переложение судебных расходов на проигравшую сторону. В Сети можно было встретить критику, что повышение пошлин осуществляется на фоне негативной судебной практики по снижению суммы перекладываемых на проигравшую сторону судебных расходов, в первую очередь на юристов.
Илья Горбашев: Здесь действительно есть определенные сложности, перекосы на местах, мы это знаем и видим. Этот вопрос стоит у нас на повестке дня, то есть имеется определенное понимание того, что надо обсуждать пути совершенствования судебной практики по данным темам. Однако необходимость совершенствования судебной практики не означает, что правительству необходимо было отказаться от идеи приведения пошлин в соответствие с их регулятивными функциями. Как пошлины, так и переложение судебных расходов — это те вопросы, которые взаимодополняют друг друга, поэтому их надо решать поступательно и последовательно.
Почему представители крупного бизнеса должны платить повышенные пошлины по отношению к остальным коммерческим структурам? Разве у участников гражданского оборота не равное право на судебную защиту?
Илья Горбашев: Равенство судебной защиты обеспечивается не через равенство пошлин, а через равный подход к ее исчислению, через одинаковые для всех правила игры. Как для крупного бизнеса, так и для иных лиц действуют равные процентные ставки пошлин. Причем эти ставки уменьшаются по мере того, как увеличивается сумма иска. Кроме того, очень крупные иски облагаются одинаковыми пошлинами «по верхнему потолку», чем обеспечиваются обе функции справедливости: уравнивающая и дистрибутивная (распределительная).
Почему вводятся пошлины за новые виды требований — правопреемство, пересмотр по новым обстоятельствам и т.д.
Илья Горбашев: Здесь правительство учитывало недавнюю позицию Конституционного Суда Российской Федерации от 28.05.2024 года N 26-П по делу гражданки Е. М. Туманиной, где Конституционный Суд указал, что особенности решения судом вопроса о процессуальном правопреемстве характеризуют его как самостоятельный (обособленный) спор; а судебные расходы, понесенные должником при рассмотрении такого заявления, имеют для сторон вполне самостоятельное значение. Аналогичный подход подлежит применению и к другим подобным самостоятельным процессуальным вопросам.
Почему вводятся новые пошлины за предъявление требований по обособленным спорам в деле о банкротстве?
Илья Горбашев: В действительности эти пошлины не новые, они были предусмотрены и действующей сейчас редакцией Налогового кодекса. Подтверждением чему служат разъяснения Президиума Верховного Суда РФ в Обзоре судебной практики за 2024 год N 1 от 29.05.2024, который пресек длившееся годами игнорирование положений Налогового кодекса по этой категории дел.
Поэтому если и обсуждать пошлины в банкротстве, то с точки зрения появления новых льгот. А именно: если раньше участники обособленных споров платили пошлину по полной ставке для имущественных и неимущественных требований, то в принятом законе предусматривается понижающий коэффициент, исходя из которого оплачивается только 50% от обычно взимаемой пошлины. Это как раз один из тех моментов, которыми удалось дополнить текст закона с учетом общественного обсуждения. Кроме того, вводится освобождение от пошлины для граждан-банкротов по 90% обособленных споров в деле о банкротстве. Таким образом, вводится новая система льгот, делающая взимание пошлин в деле о банкротстве более справедливым и дифференцированным.
Как установление пошлин при обращении взыскания на залог способно повлиять на стоимость кредита в России? Не приведет ли это к тому, что банки будут закладывать соответствующий расход на стадии определения процентной ставки?
Илья Горбашев: После обсуждения законопроекта с банковским сообществом он был скорректирован в части пошлин на такие иски. При подаче исковых заявлений, содержащих требования об обращении взыскания на заложенное имущество, уплачивается государственная пошлина для исковых заявлений имущественного характера в зависимости от стоимости имущества, на которое обращается взыскание. Но если одновременно с требованием об обращении взыскания на залог предъявлено денежное требование к заемщику или поручителю, то требование об обращении взыскания на заложенное имущество оплачивается государственной пошлиной для исковых заявлений неимущественного характера. По сути, это означает следующее: так как подавляющая часть исков банков об обращении взыскания на залог сопровождается денежным требованием, то по факту никакой привязки к стоимости имущества не будет. Все останется по-прежнему и на уровень ставок не повлияет.
Повышение пошлин за выдачу исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда (привязка к стоимости иска) не приведет ли к снижению популярности третейского суда? По сути, платить придется дважды — и третейскому суду, и обычному. Почему решено повысить эту пошлину, учитывая, что суд просто проверяет соответствие решения процессуальному законодательству?
Илья Горбашев: Мы приветствуем более интенсивное развитие примирительных внесудебных процедур разрешения споров, к которым относятся и негосударственные третейские суды, распространенность которых свидетельствует о высокой правовой культуре в обществе. Многие процессы зачастую могут проходить только в третейских судах (например, с международным элементом по соответствующим сделкам). При этом надо помнить, что суд при выдаче исполнительного листа не просто проверяет соответствие процедуры рассмотрения спора процессуальному законодательству, но и смотрит на соответствие решений публичному порядку, для чего хотя бы поверхностно необходимо понимать экономическую основу взаимоотношений сторон. Чем крупнее иск, тем сложнее сделка и процесс. К примеру, дела с участием разных механизмов страхования, различных деривативов, широко распространенных в международных сделках, потребует от судьи большего погружения. При этом после консультаций с бизнесом было решено снизить размер пошлины, в результате чего судиться в третейском суде будет достаточно выгодно.
Куда пойдут доходы от пошлин? Какова предполагаемая сумма дополнительного дохода? Насколько эта сумма будет значительна для бюджетов?
Илья Горбашев: В настоящее время Бюджетным кодексом установлен дифференцированный порядок зачисления государственной пошлины в бюджеты.
Так, пошлина, уплаченная в мировые суды и суды общей юрисдикции, зачисляется в бюджеты муниципальных районов (ст. 61.1 Бюджетного кодекса).
Пошлины от Верховного суда и арбитражных судов зачисляются в федеральный бюджет (ст. 50 Бюджетного кодекса).
Направление значительного числа пошлин в муниципалитеты — это не новое решение, а давно установленное Бюджетным кодексом правило.