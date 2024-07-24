Официальный представитель ВС РФ разъяснил, как изменятся судебные пошлины

Илья Горбашев: Мы приветствуем более интенсивное развитие примирительных внесудебных процедур разрешения споров, к которым относятся и негосударственные третейские суды, распространенность которых свидетельствует о высокой правовой культуре в обществе. Многие процессы зачастую могут проходить только в третейских судах (например, с международным элементом по соответствующим сделкам). При этом надо помнить, что суд при выдаче исполнительного листа не просто проверяет соответствие процедуры рассмотрения спора процессуальному законодательству, но и смотрит на соответствие решений публичному порядку, для чего хотя бы поверхностно необходимо понимать экономическую основу взаимоотношений сторон. Чем крупнее иск, тем сложнее сделка и процесс. К примеру, дела с участием разных механизмов страхования, различных деривативов, широко распространенных в международных сделках, потребует от судьи большего погружения. При этом после консультаций с бизнесом было решено снизить размер пошлины, в результате чего судиться в третейском суде будет достаточно выгодно.