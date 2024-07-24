Какой сегодня праздник: 24 июля

В этот день 1775 года родился Эжен Франсуа Видок, французский преступник, совершивший за свою жизнь множество злодеяний и побегов из различных тюрем. Уже в 14 лет он убил своего учителя по фехтованию. Но в 24 решил резко сменить сферу деятельности и пришел в полицейскую префектуру Парижа, где собрал бригаду из бывших уголовников, действовавшую под лозунгом «Только преступник может побороть преступление». И метод сработал: он стал основоположником методов раскрытия преступлений, которыми в той или иной форме пользуются до сих пор.