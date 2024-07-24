Какой сегодня праздник: 24 июля

Что празднуют в мире
В России празднуют День кадастрового инженера. Праздник стал официальным в 2008 году после того, как в 2007 году был принят Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости».
Еще в России поздравляют флористов. Если хотите сделать флористу приятное, подарите милый небольшой букет без декора и бумаги — естественность в тренде.
Еще сегодня можно отметить Международный день заботы о себе, День заглядывания в будущее или День старых шуток. Поздравления с именинами принимают Елены, Ольги, Аркадии.
Знаменательные события
В этот день в 1911 году американский археолог Хайрам Бингем обнаружил крепость инков Мачу-Пикчу. Существуют разные версии, для чего на высоте 2,4 тыс. метров был построен достаточно большой комплекс. По одной из них, это была зимняя резиденция Пачакутека Юпанки — девятого правителя Империи Инков.
24 июля 1969 года в Тихом океане благополучно приводнился «Аполлон-11», аппарат, в первый и пока единственный раз доставивший людей на Луну. Аппарат «привез» домой на Землю астронавтов Нила Армстронга, Майкла Колинза и База Олдрина — первых людей, вышедших на поверхность спутника нашей планеты.
24 июля 1990 года был отменен Указ «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», вышедший 16 мая 1985 года по инициативе президента СССР Михаила Горбачева. В результате борьбы с пьянством продажи алкоголя упали в два раза, выросла рождаемость и снизилась смертность. Однако была и другая сторона медали: выросли нелегальные продажи алкоголя, «поднялось» самогоноварение.
Кто родился
В этот день 1775 года родился Эжен Франсуа Видок, французский преступник, совершивший за свою жизнь множество злодеяний и побегов из различных тюрем. Уже в 14 лет он убил своего учителя по фехтованию. Но в 24 решил резко сменить сферу деятельности и пришел в полицейскую префектуру Парижа, где собрал бригаду из бывших уголовников, действовавшую под лозунгом «Только преступник может побороть преступление». И метод сработал: он стал основоположником методов раскрытия преступлений, которыми в той или иной форме пользуются до сих пор.
А еще в этот день в 1802 году на свет появился француз, который проявил себя не в криминалистической, а в литературной сфере — Александр Дюма-старший, автор «Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров».
В 1904 году под Архангельском родился адмирал флота Советского Союза, военно-морской министр (1951−1953 гг.) и главнокомандующий ВМФ, Герой Советского Союза Николай Кузнецов. Сложно недооценить его роль в Великой Отечественной войне. Накануне нападения Германии на СССР он отдал приказ привести ВМФ в полную боевую готовность, в результате чего удалось минимизировать потери флота, благодаря его действиям удалось предотвратить вторжение с моря на Кавказ.
В 1969 году в Бронксе (Нью-Йорк) в семье пуэрториканцев — программиста и домохозяйки — родилась Дженнифер Линн Лопес, известная поп-певица, обладательница огромного количества наград. С детства Джей Ло проявляла интерес к музыке и актерскому мастерству, и уже в выпускном классе снялась в эпизодической роли в фильме «Моя маленькая девочка». После она прошла долгий путь от участницы хора до известной певицы и актрисы.
Еще в этот день родились актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Вячеслав Быков.