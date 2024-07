По-корейски говорили: айдолы k-pop выступили в Москве

Это казалось невозможным, но уровень громкости был побит спустя пару минут после его ухода. Хедлайнером опен-эйра стала женская группа LIGHTSUM, которая этим летом отметила трехлетие. У команды два мини-альбома Into The Light и Honey or Spice, две сингловых пластинки Vanilla и Light a Wish и большой фан-клуб в России. В процессе звезды тоже пытались общаться с поклонниками, но за ультразвуком и ревом визга разобрать даже одно слово уже было невозможно.