По-корейски говорили: айдолы k-pop выступили в Москве

Фестиваль K-Pop Open-Air, который 23 июля прошел на площадке в Лужниках, собрал самых преданных российских поклонников азиатской культуры. Он стартовал масштабным танцевальным конкурсом. В финале для гостей выступили артисты из Южной Кореи: певец Song Wonsub, который известен каверами на песни «Кино», Мурата Насырова и Андрея Губина, и женская k-pop группа LIGHTSUM. Подробнее — в репортаже «Известий».
Уже ни у кого не вызывает сомнений — популярность южнокорейского контента в России за последние годы выросла. Аудитория у нее разнообразная: не только дети и подростки, но и публика от 18 лет и старше.
— Что касается слушателей корейской поп-музыки, то мужчин и женщин здесь практически поровну: 52% и 48%. Самое интересное наблюдение «Звука» в том, что чаще всего k-pop слушают люди возраста 35−39 лет, таких 17%. По остальным возрастным группам показатели примерно одинаковые — 9−14%, — приводит свои данные в беседе с «Известиями» директор по контенту HiFi-стриминга «Звук» Илья Карпухин.
Говоря о большой фан-базе поклонников азиатской культуры в РФ, не обязательно апеллировать цифрами. Наглядный пример — тематические фестивали, которые посещают тысячи преданных поклонников. Их тоже за последние несколько лет в России стало больше. Один из таких — K-Pop Open Air, который впервые прошел в Лужниках 23 июля.
Старт программе дал K-Pop Cover Dance Contest. Это направление, скорее, для самых преданных поклонников. У непосвященных происходящее может вызвать вопросы — одна за другой команды выступают на сцене с танцевальными номерами, но не авторскими, а повторяют движения из клипов любимых популярных исполнителей вроде BTS и BLACKPINK. Самое удивительное для тех, кто не в теме, — в это же время номера повторяют и зрители, многие тоже знают их наизусть.
— Есть целое движение Cover Dance. Например, певцы делают каверы на песни, которые их вдохновляют. У нас так же — мы вдохновляемся этими артистами. Мы делаем каверы на клипы или сценические выступления известных корейских исполнителей. Эти танцы — нелегкие. Мы готовились примерно полтора месяца. Сам танец обычно повторяется точь-в-точь, но наша команда не копирует жесты и эмоции, и концепт выступления мы придумали сами — школьную форму. Наш номер — из клипа солиста по имени TEN, трек называется Nightwalker, — объяснила «Известиям» участница команды DAB Association Софья Топкаева.
Ее команда выиграла выиграла в номинации Mega Crew. Всего на сцене в танцевальном баттле сразилось 35 команд. Причем подготовка у конкурсантов не любительская — отточенные месяцами движения, продуманные костюмы, грим. География — не только Москва. Команды приехали из Уфы, Рязани, Оренбурга, Иванова и других городов.
Но всё это было разогревом перед главным событием — гостями фестиваля стали артисты из Южной Кореи. Продолжил программу Song Wonsub — автор и исполнитель собственных песен, а также видеоблогер, который хорошо знаком нашей публике. Артист записывает каверы русских песен и на языке оригинала, и на корейском. В портфолио — хиты группы «Кино», Jony, Андрея Губина, Димы Билана. В России Вонсоб не первый раз — до этого выступал на фестивале южнокорейской культуры в 2019 году.
— Русские песни появились в моем репертуаре давно. Я узнал про Виктора Цоя и группу «Кино», попробовал, и реакция была очень хорошей, много позитивных комментариев! Сейчас я думаю записать альбом на русском языке. Я учу язык. Если усердно трудиться, всё получится, нельзя сказать, что что-то не выходит. Но, наверное, я слишком ленив, и руки не доходят довести дело до конца. Три недели назад я даже оплатил курсы, но за это время так и не прослушал ни одной лекции. Есть некоторые звуки, которых просто нет в корейском — «ж», «х». Поэтому произношение некоторых слов мне дается тяжело, — сказал Вонсоб «Известиям».
Начал артист с корейской песни, а в процессе поприветствовал публику на русском: «Здравствуйте, меня зовут…», — остальное заглушил визг публики.
Артисты из Кореи, которые поют русские песни, уже бывали в столице — группа W24. Но Вонсобу удалось удивить. Русскую программу он начал с «Отчего так в России березы шумят», да еще и на корейском. Следом исполнил на родном языке «Комету» Jony, «Я — это ты» Мурата Насырова, но в последнем случае с оригинальным припевом. А в финале буквально свел с ума первые ряды — спрыгнул со сцены и пошел прямо к публике.
Это казалось невозможным, но уровень громкости был побит спустя пару минут после его ухода. Хедлайнером опен-эйра стала женская группа LIGHTSUM, которая этим летом отметила трехлетие. У команды два мини-альбома Into The Light и Honey or Spice, две сингловых пластинки Vanilla и Light a Wish и большой фан-клуб в России. В процессе звезды тоже пытались общаться с поклонниками, но за ультразвуком и ревом визга разобрать даже одно слово уже было невозможно.
Зрители скандировали название группы, поднимали плакаты и баннеры с признаниями в любви. Кто-то кинул в подарок плюшевого Чебурашку, который протанцевал с одной из солисток всю песню, а потом отправился обратно к публике и, вероятно, возрос в цене для фанатов k-pop.
В финале артисты одновременно исполнили мечту нескольких десятков собравшихся и заставили страдать и нервничать остальных — просили сотрудников бекстейджа передавать им телефоны поклонников и делали на них селфи. Впрочем, главное в жизни многих поклонников, особенно юных и тех, кто не может поехать заграницу, всё же случилось — они побывали вживую на концерте k-pop группы в классическом ее представлении, где музыка дополнена эффектными и качественными танцевальными номерами, которые наши кавер-денсеры в итоге и пытаются повторить.