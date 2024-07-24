Звезды зажигали: Джейсон Деруло и Имани открыли первый Dream Fest в Баку

— Я считаю, что все мы люди. Ничто человеческое нам не чуждо, тем более в той ситуации, которая случилась у Наташи. У нее умер очень близкий человек. Никто не знает, как бы он повел себя в такой ситуации. Мое сердце и моя поддержка Наташе. Мы сами оказывались с Димой (Биланом) в такой ситуации. Меня также расстроили слова Максима Фадеева, к которому я хочу обратиться. Я считаю, что забирать у артиста музыку — это забирать его душу и сердце. Этого делать нельзя, — сказала, в свою очередь, Рудковская.