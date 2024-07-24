Звезды зажигали: Джейсон Деруло и Имани открыли первый Dream Fest в Баку

Вокалистка The Pussycat Dolls Николь Шезингер, Томас Андерс из Modern Talking, группа The Jacksons, Си Си Кетч, Крейг Дэвис, Эмин, Люся Чеботина, Джейсон Деруло — около 100 артистов со всего мира собрались в Баку на первом музыкальном фестивале Dream Fest, который открылся 23 июля и будет греметь на каспийском побережье всю неделю. О том, что слышно нового, — в репортаже «Известий».
Солнце, море и музыка — три главных составляющих гостеприимного Баку, который на предстоящую неделю стал музыкальной столицей СНГ. На каспийском побережье дали старт новому международному музыкальному фестивалю Dream Fest, объединившему на своих сценах около 100 российских и зарубежных артистов, среди которых и топовые зарубежные исполнители. В первый день на Dream Fest звучали You Will Never Know и другие хиты французской королевы соула Имани, свои песни исполнили Эмин, Люся Чеботина, Брендон Стоун, азербайджанская певица и участница «Евровидения-2016» Семра Рагимли. Исполнителей объявляли ведущие Владимир Маркони и Люся Чеботина.
Однако хедлайнером открытия стал американец Джейсон Деруло, ради которого, казалось, в этот день собрались все. Его треки Wiggle, Whatcha Say, What to Want Me и Savage Love знают даже не являющиеся фанатами музыканта слушатели. Композиции Деруло часто вирусились в различных видео в социальных сетях.
Дальше — больше: в следующие дни гостей фестиваля ждут выступления Николь Шезингер из группы The Pussycat Dolls и бывшего солиста Modern Talking Томаса Андерса, Си Си Кетч и Крейга Дэвиса, а также группы The Jacksons, ранее известной как Jacksons 5 — той самой, в которой началась карьера Майкла Джексона.
— Что такое Dream Fest? Это место, где Запад встречается с Востоком. Где выступают абсолютно разные артисты со всего мира. Фестиваль будет очень мультикультурный и очень масштабный. Мы желаем вам потрясающей недели, я надеюсь, вы каждого артиста будете принимать не хуже, чем меня, — сказал со сцены создатель фестиваля певец Эмин Агаларов, открывший Dream Fest вместе с Государственным ансамблем танца Азербайджана.
Dream Fest — фестиваль совершенно новый и проходит в Баку впервые. Эстафету главного летнего музыкального опен-эйра на территории постсоветского пространства ему передал фестиваль «Жара». После ребрендинга тот стал локальным российским проектом и будет проводиться на территории РФ. Последний раз фестиваль проходил на побережье Каспийского моря в 2020 году, а в начале 2024-го «Жара» внезапно пришла в Дубай — здесь Агаларов и объявил о проведении в Баку нового опен-эйра со звездами мировой сцены.
Если на «Жару» слетался весь свет отечественной эстрады, то организаторы Dream Fest делают ставку именно на международных звезд. Новый фестиваль сложнее не только в организации, но и в ценовой политике. Ранее Агаларов сообщал, что примерный бюджет шестидневного Dream Fest составляет $7−8 млн.
— Технические райдеры зарубежных артистов более требовательные и сложные. Например, на уровне большого артиста 10 гримерок должны работать круглосуточно, в любое время там должен быть персонал. Вчера искали для одного из артистов текилу особого сорта, еле нашли! Такого много, но на то они иностранные артисты, что нужно выполнять райдер, иначе в следующий раз не приедут, — рассказал Агаларов журналистам на красной дорожке.
Ценник фестиваля обусловлен не только райдерами знаменитостей. Dream Fest проходит на территории прибрежного комплекса Sea Breeze — места, ставшего неотъемлемой частью проведения музыкальных ивентов высокого класса. Выступления артистов займут три сцены, расположившиеся в относительной близости друг от друга, исключая марафонские спринты, чтобы успеть попасть на любимого исполнителя. Главная и самая масштабная площадка оказалась в центре комплекса — здесь будут выступать хедлайнеры фестиваля.
— Сегодня над этим фестивалем работает около 3,5 тыс. человек технического персонала. В зале мы ожидаем около 10 тыс. человек каждый день. Плюс около 2 тыс. человек — это сотрудники Sea Breeze, которые обеспечивают логистику, — рассказал Агаларов.
По его словам, в самом Азербайджане не хватило всего необходимого технического оборудования — на фестивале работает около 40 экранов и только одних световых приборов насчитывается несколько тысяч. Чтобы обеспечить техническое оснащение на высшем уровне, технику также везли из России, Турции и ОАЭ.
Как сообщили «Известиям» организаторы Dream Fest, свободных номеров в отелях морского курорта в дни фестиваля не найти — поддержать коллег и послушать иностранных артистов приехали и представители российского шоу-бизнеса. Продюсер Яна Рудковская вышла на красную дорожку в платье от Dior с открытыми плечами — сказываются палящее солнце и +32 градуса. Продюсер привезла с собой в Азербайджан четыре чемодана нарядов. Рудковская рассказала журналистам, что должна была прилететь в Баку на день позже, но поменяла билеты, поскольку не могла пропустить выступление Джейсона Деруло. Продюсер призналась, что стала большой фанаткой исполнителя из США.
Помимо впечатлений от Баку — каждый второй артист рекомендовал начать знакомство с Азербайджаном с живописного Старого города, — в этот вечер на красной ковровой дорожке звучали и слова поддержки. В ближайшие дни на Dream Fest выступит поп-певица Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова). Накануне исполнительница оказалась в центре скандала: продюсер и композитор Максим Фадеев намерен подать иск к Глюкозе после концерта в Красноярске, на котором зрителей возмутило поведение артистки. Сама певица позже объяснила свое неоднозначное выступление действием антидепрессантов и снотворных, которые ей прописали на фоне депрессии из-за смерти бабушки и конфликта с Фадеевым.
— Я считаю, что все мы люди. Ничто человеческое нам не чуждо, тем более в той ситуации, которая случилась у Наташи. У нее умер очень близкий человек. Никто не знает, как бы он повел себя в такой ситуации. Мое сердце и моя поддержка Наташе. Мы сами оказывались с Димой (Биланом) в такой ситуации. Меня также расстроили слова Максима Фадеева, к которому я хочу обратиться. Я считаю, что забирать у артиста музыку — это забирать его душу и сердце. Этого делать нельзя, — сказала, в свою очередь, Рудковская.
Градус — и не только температуры воздуха — будет стремительно повышаться уже на следующий день фестиваля. Свои хиты исполнят Томас Андерс, Dr. Alban, Ани Лорак. А 27 июня на сцену выйдет бывшая вокалистка The Pussycat Dolls Николь Шезингер. Источники «Известий» сообщили, что Шезингер выступит на Dream Fest с сольными композициями, а пока она лично выбирает, что исполнит в Баку из хитов The Pussycat Dolls. По словам Агаларова, артистка сейчас не гастролирует, уговорить ее помог композитор Дэвид Фостер, который также выступит здесь. При этом планы у основателя Dream Fest амбициозные: в следующем году на каспийском побережье ожидают Энрике Иглесиаса и Дженнифер Лопес. Последняя должна была приехать уже в этом году, но не смогла из-за графика.