СКР: виновного в убийстве Талькова установили благодаря окровавленной рубашке

В ходе следствия у одного из специалистов, проводивших в 90-е экспертизу по делу об убийстве Игоря Талькова, были найдены запачканные кровью вырезы с рубашки концертного директора музыканта Валерия Шляфмана. Именно они стали доказательством его вины. 23 июля суд в Петербурге начал слушания по громкому делу об убийстве звезды 80-х. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».