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Что можно и нельзя делать в Ольгин день 24 июля, который называют Страдница

Ольгин день, или Страдницу отмечают 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 24 июля вспоминает святую равноапостольную великую княгиню Русскую Ольгу. В народе отмечают Ольгин день. Существует еще одно название у праздника — Страдница. Оно связано с тем, что в указанный период идет работа по уборке хлеба и жатве.

Что нельзя делать 24 июля

Не рекомендуется давать деньги в долг. День не подходит для того, чтобы свататься или же планировать свадьбу. Предки верили, что брак окажется несчастливым. Под запретом 24 июля посещение бани. Не стоит в названный день проводить генеральную уборку в доме.

Что можно делать 24 июля

По традиции, 24 июля молились святой, прося хорошей погоды, помощи при уборке урожая. Кроме того, молодые девушки просили о хорошем муже. Ольгин день подходит для проведения работ на огороде.

Согласно приметам, на ухудшение погоды указывает паук, находящийся в середине паутины. Большое количество мошек говорит про богатый урожай грибов. А вот неурожай огурцов и помидоров предвещает много росы 24 июля.

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