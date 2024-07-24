Что можно и нельзя делать в Ольгин день 24 июля, который называют Страдница

Не рекомендуется давать деньги в долг. День не подходит для того, чтобы свататься или же планировать свадьбу. Предки верили, что брак окажется несчастливым. Под запретом 24 июля посещение бани. Не стоит в названный день проводить генеральную уборку в доме.