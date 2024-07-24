Что можно и нельзя делать в Ольгин день 24 июля, который называют Страдница

Православная церковь 24 июля вспоминает святую равноапостольную великую княгиню Русскую Ольгу. В народе отмечают Ольгин день. Существует еще одно название у праздника — Страдница. Оно связано с тем, что в указанный период идет работа по уборке хлеба и жатве.
Что нельзя делать 24 июля
Не рекомендуется давать деньги в долг. День не подходит для того, чтобы свататься или же планировать свадьбу. Предки верили, что брак окажется несчастливым. Под запретом 24 июля посещение бани. Не стоит в названный день проводить генеральную уборку в доме.
Что можно делать 24 июля
По традиции, 24 июля молились святой, прося хорошей погоды, помощи при уборке урожая. Кроме того, молодые девушки просили о хорошем муже. Ольгин день подходит для проведения работ на огороде.
Согласно приметам, на ухудшение погоды указывает паук, находящийся в середине паутины. Большое количество мошек говорит про богатый урожай грибов. А вот неурожай огурцов и помидоров предвещает много росы 24 июля.