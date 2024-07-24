Спасатели проверили озеро, грозившее безопасности столице Кыргызстана

По словам директора Института водных проблем и гидроэнергетики НАН Догдурбека Чонтоева, Адыгене сегодня не имеет статуса прорывоопасного. Однако в том районе есть несколько мелких водоемов, которые, как он сказал, могут представлять угрозу для столицы. «Пик паводковых явлений будет продолжаться до первой декады августа, в связи с чем необходимо вести мониторинг ситуации», — отметил глава института.