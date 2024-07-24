Спасатели проверили озеро, грозившее безопасности столице Кыргызстана

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил всем службам города быть готовыми к возможным прорывам горных озер. Если это произойдет, в столице задействуют специальный план.
Заседание Штаба гражданской защиты, на котором обсуждались необходимые меры в случае возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера, состоялось в муниципалитете. На мероприятии, участие в котором приняли, в том числе, сотрудники МЧС КР и ученые Национальной академии наук (НАН), особое внимание уделили текущему состоянию озера Адыгене. Оно находится у подножия одноименного ледника на высоте 3500 метров в ущелье Ала-Арча.
По словам директора Института водных проблем и гидроэнергетики НАН Догдурбека Чонтоева, Адыгене сегодня не имеет статуса прорывоопасного. Однако в том районе есть несколько мелких водоемов, которые, как он сказал, могут представлять угрозу для столицы. «Пик паводковых явлений будет продолжаться до первой декады августа, в связи с чем необходимо вести мониторинг ситуации», — отметил глава института.
В итоге было принято решение проводить вертолетные облеты ущелья Ала-Арча. «Также поручено изучить ресурсы строительных компаний, которые могут предоставить в случае необходимости спецтехнику. Главы городских районов должны организовать дежурства на потенциально опасных участках», — проинформировали в мэрии.
Подготовка к чрезвычайным ситуациям природного характера в Бишкеке приобрела особую актуальность после схода мощных селей на юге Кыргызстана, серьезно повредивших жилую инфраструктуру нескольких городов и ставших причиной гибели людей. Так, в Оше из-за проливных дождей река Ак-Буура вышла из берегов и затопила улицы южной столицы и дворы домов. В МЧС сообщали о селевых потоках, из-за которых приходится закрывать для движения важные автодороги.
В Бишкеке ЧС, связанная с прорывом горного водоема, последний раз случилась в августе 2012 года. Тогда министерство чрезвычайных ситуаций республики сообщило о переливе воды через плотину озера Тез-Тор, которое находится на высоте более трех тысяч метров. В результате расход воды в верховьях реки Ала-Арча, пересекающей Бишкек, повысился с 15−20 до 30−35 кубометров в секунду.
Несмотря на то что озеро отделяют от Бишкека примерно 40 километров, сообщение вызвало панику. На популярных интернет-форумах обсуждалась эвакуация жителей сел, расположенных вдоль реки Ала-Арча. Как рассказывали очевидцы, люди покидали свои дома и собирались на возвышенностях.
Как выяснилось позже, озеро Тез-Тор (оно расположено в долине реки Адыгене, являющейся левым притоком Ала-Арчи) переполнилось из-за обильного таяния ледника. «Водоем относится к так называемым нестационарным высокогорным озерам. Он в течение нескольких лет заполняется, а затем, достигнув максимальной отметки, опустошается. Затем вновь начинает заполняться», — рассказали в академии наук.
По данным ученых, в республике насчитывается больше 300 высокогорных прорывоопасных озер. Многие из них расположены в горах Чуйской долины.
Министерство чрезвычайных ситуаций КР проверило состояние озера Адыгене. «На место была направлена оперативная группа МЧС. Она проинспектировала озеро и близлежащие водоемы. Установлено, что уровень воды в них соответствует годовой норме и угрозы прорыва дамбы нет. В случае возникновения опасности местные власти будут предупреждены заранее. На данный момент сотрудникам поручено провести полевые исследовательские работы по мониторингу горных озер», — сообщили в министерстве.