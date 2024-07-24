Как защищают права потребителей на качественную и безопасную продукцию в столице

Вопросы качества продукции являются одним из приоритетных направлений работы ведомства. Подробно об этом на брифинге в Службе коммуникаций рассказал руководитель Департамента Рустем Айменов.
По результатам социологического опроса по итогам прошлого года, потребители столицы сталкивались с несоблюдением сроков годности и норм хранения продуктов питания, оставались недовольны качеством товаров, жаловались на отсутствие требуемой по закону информации о продуктах питания.
Следует отметить, что эффективность защиты прав потребителей зависит не только от деятельности государственных органов, но и неправительственных институтов защиты прав потребителей. Именно они являются «главным защитником» от засилья некачественных импортных товаров на отечественном рынке в условиях действующего моратория.
«Без активного участия наших неправительственных организаций мы бы не смогли добиться эффективной защиты наших граждан. Для более эффективной интеграции деятельности общественных объединений в эту работу Министерством торговли и интеграции РК в 2023 году создан Ситуационный штаб. В его состав включены профильные государственные органы, добросовестные субъекты бизнеса и конечно же общественные объединения потребителей. По результатам совместной работы исследовано множество видов импортной продукции и выявлены нарушения нормативов о безопасности пищевой продукции. В частности, речь идет о таких нарушениях как — несоответствие продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям, заявленным характеристикам и составу, а также требованиям по маркировке».
По итогам проведенной работы профильным Министерством отменяются декларации о соответствии пищевой продукции, документы об оценке соответствия.
Для обеспечения защиты интересов потребителей в стране запушен публичный концепт «Сапалы өнім».
Проектом предусматривается координация по обеспечению продовольственной безопасности на внутреннем рынке страны Общественными силами. Основное направление проекта — выявление нарушений нормативов, действий нарушающих права потребителей и недобросовестной конкуренции. Для этого уже имеется базовый набор законодательных инструментов и механизмов.
В частности, действующий Закон о защите прав потребителей позволяет общественным объединениям:
— изучать потребительские свойства товара;
— инициировать проведение экспертизы качества и безопасности товара;
— проводить опросы населения для выявления общественного мнения о качестве продукции;
— обращаться в государственные органы с целью оценки качества товара;
— предъявлять иски в суд в интересах потребителей;
— распространять информацию о результатах исследований качества и безопасности продукции.