Как защищают права потребителей на качественную и безопасную продукцию в столице

«Без активного участия наших неправительственных организаций мы бы не смогли добиться эффективной защиты наших граждан. Для более эффективной интеграции деятельности общественных объединений в эту работу Министерством торговли и интеграции РК в 2023 году создан Ситуационный штаб. В его состав включены профильные государственные органы, добросовестные субъекты бизнеса и конечно же общественные объединения потребителей. По результатам совместной работы исследовано множество видов импортной продукции и выявлены нарушения нормативов о безопасности пищевой продукции. В частности, речь идет о таких нарушениях как — несоответствие продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям, заявленным характеристикам и составу, а также требованиям по маркировке».