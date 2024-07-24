Археологи находят в Кыргызстане следы разных культур и цивилизаций

Поймать научного сотрудника Института истории, археологии и этнологии НАН КР Валерия Кольченко в Бишкеке — задача трудная и практически бесперспективная. Во всяком случае, в летний сезон — самый разгар археологических экспедиций. Поэтому наша беседа с Кольченко прошла в режиме онлайн и буквально после заката. После дневного отдыха наш собеседник собирался на ночные раскопки монументального здания в системе западного буддийского монастыря на Красной Речке. Иначе никак.
Повод для встречи — завершение раскопочных работ совместно с китайскими коллегами на этом объекте и начало очередной экспедиции со специалистами из Татарстана на городище Кен-Булун.
— Валерий Анатольевич, на Красной Речке вы работаете уже не первый год. Как долго, согласно вашим ожиданиям, еще продлятся раскопки?
Валерий Кольченко: Раскопки мы с коллегами из Института археологии провинции Шэньси (Китай) ведем уже четвертый год с вынужденным перерывом на время пандемии. В принципе, те работы, которые намечались на этот сезон, мы выполнили. Осталось кое-что задокументировать, зачистить и передать на консервацию.
Если брать работу на объекте в целом, то она сделана примерно на треть. То есть мы практически закончили внешний контур, впереди самое интересное. Работы следующего сезона будут продолжаться уже внутри. А исходя из того, что мы там найдем, можно будет интерпретировать, что это было за здание, что находилось внутри, ну и уже потом делать какие-то выводы.
— А что бы вы хотели обнаружить внутри периметра?
Валерий Кольченко: Археология — наука медлительная и зачастую непредсказуемая. Тем и интересна. Мы уже нашли здесь монеты танской эпохи «кайюань тунбао» и «дэи тунбао», захоронения огнепоклонников — последователей зороастризма, буддийские здания и христианские надгробия. Если говорить о том, что мне хотелось бы обнаружить в ходе этих раскопок… Хочу, чтобы это была библиотека, а не, говоря современным языком, спортивный зал. Хотя может быть и такое, ведь буддийские монахи, если мы говорим о них, известны своим увлечением боевыми искусствами.
Но сейчас это все только догадки и предположения, строящиеся на том, что здание само по себе большое и явно не бытовое. Ну, а так как храм уже обнаружен, скорее всего, место наших будущих раскопок имело иное предназначение.
— На каких условиях в экспедициях участвуют ваши китайские коллеги? Что, кроме консервации и музеефикации, они привносят?
Валерий Кольченко: Наше сотрудничество началось по их инициативе в 2017 году. Тогда мы объехали ряд объектов, в том числе на Красной Речке. И выбор китайских ученых пал на это городище. По условиям договора, они финансируют работы, присылают в Кыргызстан бригаду своих специалистов и по завершении работ проводят музеефикацию экспонатов.
Сложно сказать, чем именно они руководствуются, участвуя в этом проекте. Главное, что таким образом они способствуют изучению истории наших стран и народов, Великого Шелкового пути, по сути, ничего не получая взамен. Все экспонаты и находки остаются в Кыргызстане. Так что я просто искренне рад, что они здесь и поддерживают нас. Это интересные люди, с которыми приятно общаться. Особенно если выучить китайский язык (смеется).
— Практически сразу после Красной Речки начинается другая ваша очередная экспедиция — на Кен-Булун вместе с коллегами из Татарстана. С чего началась эта ваша совместная работа?
Валерий Кольченко: Наше сотрудничество проходит в рамках выполнения государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа», и международного проекта «Средневековые города на трансконтинентальных торговых маршрутах Евразии: урбанистические центры Чуйской долины и Среднего Поволжья», поддержанного грантом Международного института центральноазиатских исследований (город Самарканд).
— Добрая половина фильмов ужасов начинается с найденных во время археологических раскопок артефактов. Ни за что ни поверю, что с вами не происходило ничего сверхъестественного!
Валерий Кольченко: А вот и зря! Я атеист. Ни во что такое не верю, соответственно, никакие мистические сущности ко мне и не приходят. А вот конфликты с местными жителями, к сожалению, да, бывали. Изначально в рамках проекта главный акцент планировалось сосредоточить на городище Телек Московского района Чуйской области. Но местные жители не позволили нам проводить работы, потому что на самом кургане они устроили кладбище. И несмотря на разрешение и поддержку властей, давний запрет хоронить на этом кладбище и даже то, что мы, конечно же, не собирались трогать могилы — область раскопок лежала дальше, — экспедицию, к сожалению, пришлось свернуть. А сельчане так и продолжают хоронить там своих близких, лишив нас возможности изучать нашу общую историю…
— В прошлом году вы нашли на Кен-Булуне хранилище вина…
Валерий Кольченко: Да, а что тут удивительного? Это совершенно нормальное явление для Чуйской области. Мы находили и винодавильни со специальной площадкой, откуда вино сбегало по желобам.
Уникальность того, что мы нашли на Кен-Булуне, в другом: на одном из хумов — глиняных сосудов для вина — была согдийская надпись! Вообще, надо отметить, что многие находки, сделанные в том числе нашими советскими предшественниками, служат дополнительной аргументацией к утверждению о согдийской колонизации территории Чуйской долины. Но, повторюсь, археология — наука медлительная, поэтому выводы делать рано.
Справка «РГ».
Руины Красной Речки являются одним из объектов Всемирного культурного наследия «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань — Тянь-Шаньского коридора», который был совместно представлен Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном. Он упоминается в книге «Синь Таншу», то есть в «Новой истории династии Тан». Археологи полагают, что более 1000 лет назад Красная Речка была процветающим городом на Великом Шелковом пути.
В период с 2018 по 2023 годы научные сотрудники археологического института провинции Шэньси в рамках совместных археологических работ с кыргызстанскими исследователями провели относительно точное картографирование всех руин городища на Красной Речке. Ученые впервые использовали технологию детальной съемки RTK /Real-Time Kinematic.