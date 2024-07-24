Археологи находят в Кыргызстане следы разных культур и цивилизаций

Валерий Кольченко: А вот и зря! Я атеист. Ни во что такое не верю, соответственно, никакие мистические сущности ко мне и не приходят. А вот конфликты с местными жителями, к сожалению, да, бывали. Изначально в рамках проекта главный акцент планировалось сосредоточить на городище Телек Московского района Чуйской области. Но местные жители не позволили нам проводить работы, потому что на самом кургане они устроили кладбище. И несмотря на разрешение и поддержку властей, давний запрет хоронить на этом кладбище и даже то, что мы, конечно же, не собирались трогать могилы — область раскопок лежала дальше, — экспедицию, к сожалению, пришлось свернуть. А сельчане так и продолжают хоронить там своих близких, лишив нас возможности изучать нашу общую историю…