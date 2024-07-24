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В Белгородской области БПЛА ВСУ врезался в многоквартирный дом

Источник: Российская газета

В белгородском селе Новопетровка беспилотный летательный аппарат врезался в двухэтажный многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате происшествия часть здания оказалась полностью разрушена.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор.

По его словам, атакам со стороны ВСУ подверглись еще два населенных пункта. Так, в Шебекино дрон сбросил взрывное устройство, из-за чего повреждения получили два легковых автомобиля.

А в поселке Красное FPV-дрон атаковал частный дом. При взрыве полностью разрушилась крыша.

Напомним, накануне в результате налета БПЛА на село Никольское в Белгородской области пострадали двое детей. Повреждения получили десять домов, два — серьезные.