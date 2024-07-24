Один праздник на всех

Мы говорим «Норильск», подразумеваем «металлургия» — перефразируя классика, можно вполне точно описать действительность одного из крупнейших на планете городов, расположенных за Полярным кругом.
Ни для кого не секрет, что возник Норильск как центр цветной металлургии рядом с уникальным месторождением полиметаллических руд. Потому и профессиональный праздник металлургов изначально отмечался в Норильске как общегородской, а в XXI веке такое положение дел закрепилось на практически официальном уровне.
Оценить, насколько неразрывно связаны День металлурга и горожане, можно по масштабу праздника. Во-первых, только в Норильске он шел три дня (в Красноярске, например, металлурги всегда укладываются в один), во вторых — только в Норильске он вполне официально совмещен с Днем города, а в третьих — отмечали праздник минимум на десяти площадках. Начиналось все с награждения лучших работников компании в спортхолле «Айка» — сотрудникам предприятий «Норникеля» вручили 90 федеральных, краевых и муниципальных наград. Продолжились награждения в городском Центре культуры, где наградили еще почти 140 металлургов. Потом были праздничные забеги и киберактивная площадка на стадионе «Заполярник», выставка производственной техники на улицах города, фестиваль уличного кино, продовольственная ярмарка национальных блюд, гала-концерт победителей фестиваля творчества «Корпорация звезд» и, конечно, концерт приглашенного артиста — Александра Панайотова.
Имена и должности официальных гостей праздника тоже говорят сами за себя: поздравить металлургов и остальных норильчан прилетели губернатор края Михаил Котюков и заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв. Но первым, разумеется, поздравлял всех Николай Уткин, старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала:
— В наш главный профессиональный праздник важно отметить заслуги большого коллектива металлургов «Норникеля». На пороге 90 летия компании мы продолжаем создавать историю ее успеха. Каждый работник играет невероятно важную роль в развитии «Норникеля». Вместе мы создаем будущее, внедряя новые стандарты и технологии, меняющие отрасль. У нас — лучшая команда, и это позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.
Если сегодня погрузиться в реалии жизни и самого города, и комплекса предприятий «Норильского никеля», то никаких сомнений в общегородском характере Дня металлургов в Норильске не останется. Практически все программы и проекты развития города либо прямо проводятся «Норильским никелем», либо финансируются по большей части из бюджета компании. Например, когда в декабре 2021 года правительство РФ утвердило комплексный план социально-экономического развития Норильска, из 120 миллиардов рублей его объема 81,3 миллиарда выделила компания. Характерно, что основу плана составили мероприятия, отобранные в ходе нескольких этапов опроса жителей и очных публичных совещаний с ними же. Проще говоря, вектор развития города был выбран самими норильчанами.
Другой очень показательный пример — строительство и реконструкция жилья. Только в этом году компания планирует закончить четыре жилых дома: два девяти- и два шестиэтажных, что даст норильчанам 414 новых квартир. Сейчас на этих объектах идут отделочные работы, а сдать их строители намерены в четвертом квартале. Кроме того, «Норникель» ведет работу и по реновации старых либо недостроенных зданий. Благодаря этому город получил два многоквартирных жилых дома и одно общежитие. Интересно, что часть квартир этого фонда была выделена для приглашенных компанией новых специалистов.
Плюс «Норникель» в этом же году планирует завершить капитальный ремонт детского сада в районе Кайеркан на 236 мест. Поэтому можно с уверенностью констатировать, что развиваться город намерен «без перекосов» — что, кстати, особо отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков:
— Комплексный план Норильска реализуется достаточно сбалансированно: и жилые дома, и объекты социальной сферы, и объекты коммунальной инфраструктуры, и промышленные предприятия модернизируются сегодня синхронно. В реновацию нашего самого северного, самого крупного города за Полярным кругом вовлечены средства федерального бюджета Красноярского края, бюджета города Норильска, средства компании «Норникель», и этот план сегодня пример такого социально-экономического сотрудничества муниципалитета, региона, Федерации и градообразующего предприятия.
Развил тему и Николай Журавлёв, заместитель председателя Совета Федерации:
— Я часто бываю в Норильске и каждый раз вижу динамику развития города — чистота, благоустройство, ухоженные дворовые территории. Мы видим расселение ветхого жилья. Отрадно, что строятся новые дома. Конечно, на особом контроле находится строительство социальных объектов — поликлиники, детского сада, школы. И здесь особо хочу отметить тесное сотрудничество города, компании и краевых властей в реализации плана развития Норильска. Потому что без этого сложно добиться поставленных целей.
Наконец, третий и самый, пожалуй, значимый пример, которым «Норникель» заслуженно гордится, — Серная программа (СП), в рамках которой прежде всего устанавливается новое очистное оборудование. Долгое время Норильск считался одним из самых неблагополучных в смысле чистоты воздуха городов страны. Но благодаря этой программе не самая желанная репутация быстро сходит на нет. Судите сами: первый этап СП начался только 25 октября 2023 года, а в результате уже утилизировано 130 тысяч тонн диоксида серы и свыше 200 тысяч тонн возвращенной в промышленный оборот из отходов серной кислоты. И это, повторимся, только начало: до конца текущего года благодаря мероприятиям Серной программы «Норникель» планирует сократить выбросы более чем на 400 тысяч тонн. А после выхода нового оборудования на проектную мощность снижение составит 900 с лишним тысяч тонн. Для понимания масштабов — это четверть от всех выбросов диоксида серы в России. Не зря СП даже в правительстве страны называют прорывным для всей федеральной программы «Чистый воздух» проектом.
Вообще, улучшению экологии «Норникель» отводит немало времени и усилий. Убедительные результаты показывает большая программа компании по рекультивации нарушенных земель: менее чем за два года восстановлена территория площадью почти в 63,5 гектара. В этом сезоне работы технического этапа рекультивации пройдут на площади еще до 50 гектаров, а всего до 2029 года запланировано восстановить 430 гектаров нарушенных земель. Отметим и проект по эвакуации отходящих газов с периферийного оборудования на Медном заводе, что позволило собирать и возвращать в плавильные агрегаты пыль, улучшить условия труда работников в цехе и снизить загрязнение атмосферы в городе.
Остается вопрос: были бы достижимы все эти результаты, если бы «Норникель» не вел планомерную работу по повышению эффективности своих заполярных предприятий? Вопрос скорее риторический: на этом направлении сконцентрированы такие ресурсы и усилия, что результаты были лишь вопросом времени. Притом из-за санкций был остановлен импорт оборудования и реагентов. Однако в «Норникеле» смогли оперативно адаптироваться: за последние два года были найдены новые поставщики, налажены новые цепочки поставок, а специалисты компании изыскали внутренние ресурсы, позволившие обойтись без помощи бывших партнеров. Вот лишь один, но очень показательный пример — строительство новой печи на Надеждинском металлургическом комбинате. Раньше такие масштабные работы проводились под руководством финских специалистов с предприятия — производителя агрегатов, но в условиях санкций компания провела эту работу самостоятельно, положившись только на собственный опыт. Которым, к слову, уже можно гордиться: благодаря грамотной организации техническое перевооружение провели за рекордные 60 суток вместо отводимых для таких работ 90. Работы проводились с применением современных роботизированных механизмов, а для управления всеми процессами был организован единый онлайн-центр. Сегодня новая печь проходит этап разогрева, и это событие стало для металлургов Норильска настоящим подарком к профессиональному празднику.
На таком фоне закономерно выглядят итоговые цифры работы заполярных предприятий «Норильского никеля» в 2023 году: план по добыче руды выполнен на 100 процентов; план по переработке руды — на 107,3; план по выпуску металла в концентратах — на 106,3 по никелю, на 107,8 по меди; план по производству металлов платиновой группы — на 106,3.
Такие результаты во времена СССР отмечались по достоинству — орденами, званиями и прочими наградами для всех причастных. Впрочем, и сегодня с высокими оценками все в порядке. Неслучайно в День металлурга в городе была открыта стела «Город трудовой доблести». Николай Уткин, директор Заполярного филиала, сказал об этом так:
— В 2022 году, когда было объявлено о сборе подписей в поддержку присвоения Норильску почетного звания «Город трудовой доблести», «Норникель» горячо поддержал эту инициативу. Каждый, кто связал свою жизнь с Норильском, с Норильским дивизионом, знает, какой ценой доставалась драгоценная продукция для нужд советской армии на «никелевом фронте». Норильский комбинат строился именно в годы Великой Отечественной войны. Невероятные усилия горняков, металлургов и всех, кто был причастен к развитию цветной металлургии в Норильске, — это ярчайший пример мужества и патриотизма. Сегодня компания с гордостью продолжает дело, начатое нашими предшественниками. Вера в будущее норильского промышленного производства передается из поколения в поколение. Это означает, что «Норникель» продолжает сохранять и укреплять свои позиции. Трудовая доблесть — неотъемлемое качество города и его жителей.