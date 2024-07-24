Один праздник на всех

Остается вопрос: были бы достижимы все эти результаты, если бы «Норникель» не вел планомерную работу по повышению эффективности своих заполярных предприятий? Вопрос скорее риторический: на этом направлении сконцентрированы такие ресурсы и усилия, что результаты были лишь вопросом времени. Притом из-за санкций был остановлен импорт оборудования и реагентов. Однако в «Норникеле» смогли оперативно адаптироваться: за последние два года были найдены новые поставщики, налажены новые цепочки поставок, а специалисты компании изыскали внутренние ресурсы, позволившие обойтись без помощи бывших партнеров. Вот лишь один, но очень показательный пример — строительство новой печи на Надеждинском металлургическом комбинате. Раньше такие масштабные работы проводились под руководством финских специалистов с предприятия — производителя агрегатов, но в условиях санкций компания провела эту работу самостоятельно, положившись только на собственный опыт. Которым, к слову, уже можно гордиться: благодаря грамотной организации техническое перевооружение провели за рекордные 60 суток вместо отводимых для таких работ 90. Работы проводились с применением современных роботизированных механизмов, а для управления всеми процессами был организован единый онлайн-центр. Сегодня новая печь проходит этап разогрева, и это событие стало для металлургов Норильска настоящим подарком к профессиональному празднику.