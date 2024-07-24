За неуплату алиментов в Кыргызстане ввели уголовную ответственность

Сокрытие и занижение размера заработной платы теми, кто, согласно решению суда, должен предоставлять средства на содержание несовершеннолетних детей, теперь является в Кыргызстане уголовным преступлением. Соответствующие поправки в законодательство утвердил президент Садыр Жапаров. Изменит ли это в лучшую сторону текущую ситуацию с выплатой алиментов в республике?
Хуже год от года.
Президент Кыргызстана подписал принятый в мае 2024-го парламентом страны закон о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) КР. Согласно нормативно-правовому акту, статья 178 излагается в новой редакции. Раньше в ней говорилось: «Уклонение родителей от выплаты на основании судебного решения средств на содержание ребенка либо совершеннолетних детей, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи, наказывается штрафом от 200 до 500 расчетных показателей (от 20 до 50 тысяч сомов) или общественными работами от сорока до ста часов, или исправительными работами на срок от двух месяцев до одного года». А после внесения в статью изменений она выглядит так: «Уклонение родителей от выплаты на основании судебного решения средств на содержание ребенка либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей, а также сокрытие, занижение размера своей заработной платы и приравненных к ней доходов лицом, обязанным содержать ребенка, либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей, а равно уклонение от трудоустройства по судебному решению наказывается… (далее по тексту)».
Иными словами, в статью, говоря юридическим языком, добавили дополнительный квалификационный признак. Подписанный главой государства закон призван, в первую очередь, изменить ситуацию с выплатой алиментов в республике, которую называют «ухудшающейся год от года». Это подтверждают данные Судебного департамента при Верховном суде КР. Так, если в 2017- м в Кыргызстане было зарегистрировано 41086 злостных неплательщиков алиментов, то к апрелю 2024-го — уже 53548.
Злостное уклонение.
Однако окажут ли внесенные в статью Уголовного кодекса поправки положительное влияние на описанную выше ситуацию, большой вопрос. Дело в том, что за последние 10 лет власти уже несколько раз вносили в законодательство изменения, которые должны были к этому привести, но все безрезультатно. Цифры, представленные Судебным департаментом, говорят сами за себя.
К примеру, в 2020 году Семейный кодекс КР дополнили нормами, касающимися регулирования алиментных обязательств. Так, было дано определение злостному уклонению от уплаты алиментов. Это «систематическое… умышленное неисполнение или исполнение не в полном объеме соглашения или судебного акта, в том числе путем сокрытия своих доходов…, имущества, на которое может быть обращено взыскание, неинформирования судебного исполнителя о перемене работы, учебы, места получения доходов, предоставления ложных сведений о своих доходах и имуществе, месте жительства и работы».
В том же году судебным исполнителям предоставили право накладывать временное ограничение на выезд неплательщика из республики в течение пяти рабочих дней по истечении срока для добровольного исполнения судебного решения. Кроме того, еще в 2014-м был увеличен в пять раз размер неустойки — до 0,5 процента от суммы задолженности, — которую обязан выплатить алиментщик за каждый день просрочки.
«Тюрьма точно поможет».
Глава Судебного департамента при Верховном суде КР Урмат Кожомбердиев, выступая в парламенте, заявил о необходимости принять закон, который предусматривал бы тюремный срок за неуплату алиментов более трех раз. По его мнению, «это точно поможет». Вместе с тем Урмат Кожомбердиев полагает, что одним ужесточением санкций не обойтись.
— Практика показывает, что добровольно платят алименты всего около 40 процентов родителей, с остальных деньги приходится взыскивать принудительно. Это ненормальная ситуация, нужно в корне ее менять. Стоит провести масштабную агитацию в республике, чтобы довести до сознания каждого родителя: не платить собственным детям позорно и стыдно, — заявил он корреспонденту «РГ».
Добровольно или по решению суда.
Уплата алиментов родителем в Кыргызстане может осуществляться добровольно на основании достигнутого между родителями соглашения либо принудительно, по решению суда. Об этом информагентству «Спутник» сообщил юрист Владимир Плужник.
— Соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, обязанным это делать, и получателем либо между законными представителями этих лиц. При этом соглашение должно устанавливать размер, условия и порядок выплаты средств. Односторонний отказ от исполнения соглашения или одностороннее изменение его условий не допускаются, — сказал он.
Размер алиментов, устанавливаемый соглашением, не может быть меньше суммы, которую дети могли бы получить при взыскании выплат в судебном порядке. В ином случае договор может быть признан недействительным в судебном порядке.
Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному доходу; в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; путем предоставления имущества; иными способами.
— Соглашение об алиментах заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. То есть средства, добровольно перечисленные на содержание ребенка в отсутствие нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, алиментами не признаются. Нотариально удостоверенное соглашение имеет силу исполнительного листа. Рекомендуется сохранять все документы, подтверждающие, что алиментные платежи осуществляются регулярно, добросовестно и в необходимом размере, — пояснил юрист.
Возможны следующие способы уплаты алиментов: наличными денежными средствами; почтовым переводом; перечислением на банковский счет получателя.
В случае, если алименты выплачиваются по решению суда, сумма рассчитывается следующим образом: ¼ всех доходов, если речь идет об одном ребенке, ⅓ — если о двух, ½ — если о трех и более.