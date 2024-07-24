За неуплату алиментов в Кыргызстане ввели уголовную ответственность

Президент Кыргызстана подписал принятый в мае 2024-го парламентом страны закон о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) КР. Согласно нормативно-правовому акту, статья 178 излагается в новой редакции. Раньше в ней говорилось: «Уклонение родителей от выплаты на основании судебного решения средств на содержание ребенка либо совершеннолетних детей, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи, наказывается штрафом от 200 до 500 расчетных показателей (от 20 до 50 тысяч сомов) или общественными работами от сорока до ста часов, или исправительными работами на срок от двух месяцев до одного года». А после внесения в статью изменений она выглядит так: «Уклонение родителей от выплаты на основании судебного решения средств на содержание ребенка либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей, а также сокрытие, занижение размера своей заработной платы и приравненных к ней доходов лицом, обязанным содержать ребенка, либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей, а равно уклонение от трудоустройства по судебному решению наказывается… (далее по тексту)».