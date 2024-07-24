Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 июля 2024 года

Преимущественно без осадков и +27 обещает погода в Иркутске 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

Переменная область по большей части без осадков ожидается в Иркутске 24 июля 2024 года. Как сообщили в местном Гидрометцентре, температура не поднимется выше +27, а ночью опустится до +18.

В остальных частях Приангарья могут пройти кратковременные дожди, грозы. В западной части области обещают сильные и очень сильные дожди. Температура в северо-восточных районах может подняться до +35, а в остальных до +30.

Ветер 5−10 м/с, местами могут быть порывы до 15−20 м/с.

Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 24 июля 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что вода в реках Иркутской области продолжает прибывать из-за дождей.