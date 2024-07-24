Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 июля 2024 года

Переменная область по большей части без осадков ожидается в Иркутске 24 июля 2024 года. Как сообщили в местном Гидрометцентре, температура не поднимется выше +27, а ночью опустится до +18.
В остальных частях Приангарья могут пройти кратковременные дожди, грозы. В западной части области обещают сильные и очень сильные дожди. Температура в северо-восточных районах может подняться до +35, а в остальных до +30.
Ветер 5−10 м/с, местами могут быть порывы до 15−20 м/с.
Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 24 июля 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что вода в реках Иркутской области продолжает прибывать из-за дождей.