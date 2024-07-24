В Йеллоустоунском нацпарке посетители попали под извержение гейзера

Как пишет Ньюсач/Двач, дремлющий супервулкан в США немного проснулся.
Геотермальный взрыв разметал камни, повредил пешеходную дорожку и привел к закрытию зоны происшествия.
О пострадавших информации нет.
В сети появились кадры, на которых видно, как посетители национального парка Йеллоустоун попали под гигантское извержение гейзера, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Ньюсач/Двач, дремлющий супервулкан в США немного проснулся.
Геотермальный взрыв разметал камни, повредил пешеходную дорожку и привел к закрытию зоны происшествия.
О пострадавших информации нет.