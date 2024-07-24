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В Йеллоустоунском нацпарке посетители попали под извержение гейзера

В сети появились кадры, на которых видно, как посетители национального парка Йеллоустоун попали под гигантское извержение гейзера, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как пишет Ньюсач/Двач, дремлющий супервулкан в США немного проснулся.

Геотермальный взрыв разметал камни, повредил пешеходную дорожку и привел к закрытию зоны происшествия.

О пострадавших информации нет.