Более 20 тонн раннего картофеля собрали в Иркутской области

В Иркутском районе Приангарья ведётся уборка раннего картофеля. С участка в один гектар уже собрали 20 тонн. Для посадки используется ранний сорт «Коломба», который полностью созревает через 45 дней. Всего им засажена площадь в 4,1 тыс. га. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.