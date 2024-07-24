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Более 20 тонн раннего картофеля собрали в Иркутской области

В этом году планируют собрать 83,4 тысячи тонн картошки.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутском районе Приангарья ведётся уборка раннего картофеля. С участка в один гектар уже собрали 20 тонн. Для посадки используется ранний сорт «Коломба», который полностью созревает через 45 дней. Всего им засажена площадь в 4,1 тыс. га. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— В регионе выращивают сорта картофеля разных сроков созревания — от очень ранних до раннеспелых и среднеспелых. Планируем, что валовый сбор картофеля в этом году составит 83,4 тысяч тонн, что на 3% выше уровня прошлого года, — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Больше всего участков, засаженных картофелем, находится в Иркутском, Черемховском и Усольском районах. Основную часть сбора урожая начнут в конце августа.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что общественный транспорт Иркутска скрыто проверяют на нарушения ПДД.