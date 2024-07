На реализацию нацпроектов в Омске направлено девять миллиардов рублей

— Благодаря федеральной поддержке школа No 3 и гимназия No 75 уже полностью отремонтированы, на очереди — еще четырнадцать объектов. Ремонт здесь уже идет полным ходом. В списке школы NoNo 11, 14, 18, 21, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129 и 133, а также лицей No 29, после капитального обновления которых в нормальных современных условиях смогут заниматься более двенадцати тысяч юных омичей, — отметил мэр.