На реализацию нацпроектов в Омске направлено девять миллиардов рублей

В своем отчете Сергей Шелест рассказал также о работе управления дорожного хозяйства и благоустройства. Кадровая ситуация и оснащение важного городского подразделения оставляют желать лучшего. По нормативам здесь должно быть задействовано 1 840 единиц техники и 5,5 тысячи рабочих. А по факту имеется только 710 машин, изношенных на 72 процента, и чуть более полутора тысяч сотрудников. Положение, прямо скажем, непростое. Тем не менее администрация планомерно решает сложные задачи.