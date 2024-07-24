На реализацию нацпроектов в Омске направлено девять миллиардов рублей

Мэр Омска Сергей Шелест выступил перед депутатами горсовета с отчетом о деятельности в минувшем году. Глава города сообщил, как развивался мегаполис. Как решались проблемы. Что сделано, чтобы жизнь омичей становилась удобней и привлекательнее. Подвел итоги выполнения национальных проектов.
По словам мэра, в 2023 году Омск стал активным участником федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Уже газифицировано 2 354 домовладения. Значит, столько же печных труб перестали дымить. Цена вопроса — 329 миллионов рублей.
Не будет отравлять атмосферу и свалка твердых бытовых отходов в Центральном округе, которую в прошлом году досрочно рекультивировали. Полным ходом аналогичные работы идут еще на трех объектах в Советском, Кировском и Ленинском округах. Общий объем инвестиций в рекультивацию городских свалок составляет восемь миллиардов рублей.
С помощью нацпроектов городу и региону удается привлекать существенные средства в развитие транспортной инфраструктуры.
— В прошлом году начался капитальный ремонт Ленинградского моста. Теперь, после его завершения, мы получили по сути новый инженерный объект, отвечающий всем со-временным требованиям, который прослужит омичам минимум полвека без серьезного вмешательства. Рядом с обновленным мостом появилась развязка. Общий объем вложений в эти два проекта превысил 2,1 миллиарда рублей, — сообщил Сергей Шелест.
В настоящий момент уже готова проектно-сметная документация на ремонт еще двух мостов: имени 60-летия ВЛКСМ (через Иртыш) и Комсомольского (через Омь). Оба объекта будут приведены в нормативное состояние по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
— Ремонт моста у телецентра стоимостью более трех миллиардов рублей рассчитываем начать уже в текущем году, — уточнил глава города.
В 2023-м началась реализация еще одного важного для развития транспортной инфраструктуры проекта: реконструкции улицы 10 лет Октября — Сыропятского тракта. Основные работы предстоит выполнить в этом году. Объем вложений превышает один миллиард рублей. Новая четырехполосная дорога существенно разгрузит восточную часть города и станет частью обновленного транспортного коридора, дублирующего федеральную трассу.
По словам мэра, комплексный ремонт дорог по нацпроекту выполняется со значительным опережением графика. В прошлом году дорожники раньше планового срока приступили к работам на улицах Заозерной, Волочаевской, Омской, на Театральной площади.
— В целом за отчетный период по нацпроекту нам удалось привести в порядок четырнадцать дорог протяженностью более шестнадцати километров. И это без учета аварийно-восстановительного ремонта дорожного покрытия на участках общей площадью 478 тысяч квадратных метров, — сообщил Сергей Шелест.
Одна из самых сложных и масштабных проблем социальной инфраструктуры Омска, к решению которой муниципалитет приступил в минувшем году, это капитальный ремонт школ.
— Благодаря федеральной поддержке школа No 3 и гимназия No 75 уже полностью отремонтированы, на очереди — еще четырнадцать объектов. Ремонт здесь уже идет полным ходом. В списке школы NoNo 11, 14, 18, 21, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129 и 133, а также лицей No 29, после капитального обновления которых в нормальных современных условиях смогут заниматься более двенадцати тысяч юных омичей, — отметил мэр.
В рамках нацпроекта обновлены фасад и кровля детской школы искусств No 2 имени Александра Цыганкова. А два учреждения дополнительного образования пополнили технопарки «IT-куб», еще в трех появились мобильные цифровые классы.
В своем отчете Сергей Шелест рассказал также о работе управления дорожного хозяйства и благоустройства. Кадровая ситуация и оснащение важного городского подразделения оставляют желать лучшего. По нормативам здесь должно быть задействовано 1 840 единиц техники и 5,5 тысячи рабочих. А по факту имеется только 710 машин, изношенных на 72 процента, и чуть более полутора тысяч сотрудников. Положение, прямо скажем, непростое. Тем не менее администрация планомерно решает сложные задачи.
— Так, в прошлом году приобретено 23 единицы новой спецтехники. И эту работу мы обязательно продолжим на системной основе. Соответствующие договоренности с губернатором имеются. Сегодня совместно прорабатываем вопрос о получении в рамках нацпроекта одного миллиарда рублей на техперевооружение УДХБ. Планируем приобрести подметально-уборочные и комбинированные дорожные машины, работающие на метане, — поясняет Сергей Шелест.
Специально для хранения дорожной техники на Левобережье построен и оборудован ангар площадью шесть тысяч «квадратов», способный вместить три сотни машин. И у предприятия появилась возможность оперативно проводить целый спектр работ по содержанию дорог как в весенне-летний период, так и зимой. А чтобы привлечь персонал, принят ряд важных решений, в том числе поступательное увеличение зарплаты.
— Подчеркну: не административно-управленческому аппарату, а тем, кто убирает снег, ремонтирует дороги, ухаживает за зелеными насаждениями, — акцентирует мэр. — В январе зарплата уже проиндексирована на пятнадцать процентов и сейчас в среднем составляет 53,5 тысячи рублей. В наших планах — продолжить ее дальнейшее повышение. Так, совместно с областным правительством прорабатываем возможность увеличения оплаты труда рабочих по содержанию дорог на 35 процентов.
Сергей Шелест рассказал и о ситуации на городских стройках, где далеко не всегда дела складываются идеально. В минувшем году сразу на трех объектах сменились подрядчики, неспособные выполнить взятые на себя обязательства. Поэтому на завершение строительства школы в микрорайоне Серебряный Берег, многоквартирного жилого дома на улице 6-й Станционной, капитального ремонта гимназии No 88 пришлось искать новых. А чтобы ситуация не повторилась, объединить усилия с надзорными органами и региональной властью.
Непросто, но решается проблема кадрового дефицита в муниципальном общественном транспорте. Сейчас средняя зарплата водителя достигла семидесяти тысяч рублей. А новые машины привлекают молодежь.
— Планомерное обновление транспорта стало устойчивой позитивной тенденцией. Так, в прошлом году мы получили тридцать новых экологичных автобусов и сорок троллейбусов, в том числе благодаря нацпроектам, — говорит мэр.
Средства инфраструктурного бюджетного кредита позволили специалистам приступить к реконструкции бульвара Архитекторов (это почти два миллиарда рублей). Завершить строительство новых тяговых подстанций и дополнительно проложить контактную сеть. В планах ближайшего полугода — запустить новые троллейбусные маршруты, которые существенно улучшат транспортное обслуживание жителей Левобережья.
— Считаю, что направление развития нашего общественного транспорта выбрано верно. По итогам прошлого года на 13,7 процента вырос пассажиропоток, который достиг 89 миллионов пассажиров, — заявил Сергей Шелест.
Отметил мэр и продолжающееся сотрудничество с меценатами. По итогам 2023-го заключено еще семнадцать соглашений о ремонте школ, благоустройстве городских скверов. Благодаря участию инвесторов-благотворителей на Иртышской набережной появился памятник основателю Омска Ивану Бухгольцу. На набережной Оми открыли уникальную Аллею олимпийских и паралимпийских чемпионов. А на территории Омской крепости установлен самый высокий в городе флагшток с государственным флагом Российской Федерации.
Сергей Шелест заявил о введении дополнительной выплаты для омичей, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ. С 1 августа в дополнение к имеющимся федеральным и региональным мерам поддержки, которые в совокупности составляют пятьсот тысяч рублей, будет действовать еще одна выплата — муниципальная — в размере ста тысяч рублей. Депутаты омского горсовета поддержали данную инициативу.