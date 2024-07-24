Лето в Омской области проходит с акцентом на молодежные форумы

В Омске состоялось сразу три знаковых мероприятия. Глава региона Виталий Хоценко вручил молодым лидерам премии губернатора Омской области. На молодежном форуме «РИТМ» определили победителей конкурса. А в центре города состоялся масштабный творческий фестиваль «Любинский. АРТ», который может стать традиционным. Акцент не случаен: Омск претендует на звание Молодежной столицы России — 2025.
В минувшие выходные в центральном городском сквере яблоку негде было упасть. На фестивале «Любинский. АРТ» не только продемонстрировали лучшие творческие проекты, но и устроили масштабное разножанровое музыкальное шоу с участием групп из Омска и Екатеринбурга.
Главная цель форума — объединить творческое сообщество, показать развитие индустрии современных искусств в регионе. Поэтому фестивальное пространство организовали в нескольких направлениях — мода и дизайн, искусство и живопись, театр и музыка.
Внимание зрителей привлек не только музыкальный марафон, но и подиум, собравший тысячи поклонников хорошо известной в стране Омской школы дизайна ОмГТУ. Публике представили лучшие работы выпускников 2024 го-да, коллекцию авторских платков. Под брендом «Экодизайн» состоялось дефиле молодых кутюрье IV Арт-проекта «Omsk Fashion Weekend».
На подиум вышли и представители неожиданных для моды сфер. Оригинальную коллекцию дождевиков и зонтов из переработанных материалов представил омский завод полипропилена. Состоялся партнерский показ-презентация мерч-продукции от сетевых компаний. Завершил масштабное дефиле показ коллекции одежды нового сезона от омского хоккейного клуба, она посвящена городу и носит название «Авангард. Омск».
В рамках фестиваля «Любинский. АРТ» состоялось три десятка творческих мастер-классов. В частности, подруководством опытных наставников можно было поучиться плести макраме и делать оригинальные брелоки из переработанных материалов. А в зоне «Стрит-Арт» не только понаблюдать, как создаются шедевры, но и самим взять в руки кисть. В рамках проекта «Легенды Сибири» мэтры и молодежь прямо на глазах омичей в самых разных техниках создавали полотна, посвященные истории и легендам малой родины, сказочным персонажам.
Творческий мастер-класс завершил восьмичасовой концерт современной музыки, где у молодежи тоже была возможность поэкспериментировать. Перед горожанами выступили известные фанк-, рок-, поп- и бит-группы Омска и Екатеринбурга. Так что скучать участникам «Любинский. АРТ» было некогда.
Тем временем в регионе состоялось еще одно яркое событие. На уже традиционном молодежном форуме «РИТМ» глава региона Виталий Хоценко вручил сертификаты победителям конкурса «Росмолодежь. Гранты». В этом году благодаря участию Омска в гонке за звание молодежной столицы России фонд конкурса вырос до десяти миллионов рублей. Эксперты выявили семнадцать победителей, и пятнадцать из них омичи.
Полученные средства (до восьмисот тысяч рублей) пойдут на реализацию значимых инициатив. В ближайший год конкурсанты откроют школу лидеров, социальный кластер, логопедический центр. Проведут Восточный форум, фестивали студенческого самоуп-равления, молодых нефтяников, патриотов. Организуют курсы адаптации первокурсников, массовое движение лыжников и многое другое.
А накануне состоялось вручение молодежных премий губернатора Омской области. Лауреатами стали: студентка ОмГМУ, координатор движения «Волонтеры-медики» Ирина Сихвардт, командир студотряда Александр Черепанов, проректор ОмГАУ Андрей Забудский, глава Федерации воздушно-силовой атлетики Евгений Бушмелев, директор Большереченского Центра по делам молодежи Анна Благова и руководитель Молодежного совета «Омсктрансмаша» Екатерина Леонгардт. Как заявили лауреаты премии, на достигнутом они останавливаться не собираются и уже полны новых идей.
Виталий Хоценко, губернатор Омской области:
— Без молодежи нам никуда. Без нее не могут развиваться ни страна, ни регион. Поэтому мы уделяем особое внимание молодежной политике, вкладываемся, создаем современные пространства, стимулирующие развитие способностей и талантов. Собираем художников со всего мира в рамках арт-фестиваля «Омск — ты просто космос!». В рамках президентской программы «Регион для молодых» второй год подряд выигрывали грант всероссийского конкурса на модернизацию городского и областного молодежных центров. Проводим международный арт-фестиваль, хотим, чтобы он тоже стал традиционным. И продолжаем борьбу за присвоение Омску звания Молодежной столицы России в 2025 году. У нас на это счет хорошие шансы.