Лето в Омской области проходит с акцентом на молодежные форумы

— Без молодежи нам никуда. Без нее не могут развиваться ни страна, ни регион. Поэтому мы уделяем особое внимание молодежной политике, вкладываемся, создаем современные пространства, стимулирующие развитие способностей и талантов. Собираем художников со всего мира в рамках арт-фестиваля «Омск — ты просто космос!». В рамках президентской программы «Регион для молодых» второй год подряд выигрывали грант всероссийского конкурса на модернизацию городского и областного молодежных центров. Проводим международный арт-фестиваль, хотим, чтобы он тоже стал традиционным. И продолжаем борьбу за присвоение Омску звания Молодежной столицы России в 2025 году. У нас на это счет хорошие шансы.