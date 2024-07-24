Как получить справку об отсутствии долгов по ЖКХ

«Из квартиры при одних только задолженностях по оплате коммунальных платежей (какими бы они ни были) вас выселить не могут, — говорит юрист Комплексного центра социального обслуживания населения (БУ КЦСОН) Елена Ефремова. — Чаще всего выселяют при неуплате услуг вкупе с чем-то еще — например, если действия жильцов приводят к разрушению или угрозе разрушения жилья. Так, в июне 2024 года было решение Вологодского городского суда о выселении человека при большом долге. Много лет он не ремонтировал муниципальное жилье (жил по договору социального найма), там осыпалась штукатурка, висели оголенные провода, лампочек в комнатах не было, в квартире развелись тараканы и клопы. Мужчине выносили несколько предупреждающих постановлений об устранении нарушений, но он не предпринял никаких мер. В похожем случае вас действительно выселят. Это предусмотрено законодательно, а именно статьей 35 Жилищного кодекса. Данную статью и применяют при выселении граждан».