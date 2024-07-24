Как получить справку об отсутствии долгов по ЖКХ

Жители, согласно статье 153 Жилищного кодекса РФ, должны вовремя оплачивать коммунальные услуги. Тем не менее иногда у потребителей могут накапливаться долги за ЖКУ, о которых они могут даже не догадываться. Чтобы избежать неприятностей, связанных с задолженностью, надо знать, как можно проверить наличие долга за «коммуналку» или убедиться в его отсутствии.
Справка о том, что у вас нет долгов по «коммуналке», — документ, который показывает, что гражданин своевременно оплачивает услуги ЖКХ и не имеет долгов перед поставщиками услуг. Такая справка может пригодиться в самых разных ситуациях:
Если вы оформляете ипотечный займ: банки требуют предоставить справку о том, что у вас нет долгов для подтверждения платежеспособности заемщика. Если вы приобретаете или продаете недвижимость: покупатель может потребовать от продавца предоставить справку о том, что нет долгов, чтобы понять, что жилье не обременено долгами. Тут стоит отметить, что на другого собственника долги за ЖКУ не переходят, может перейти только долг по взносам на капитальный ремонт. Однако хлопот долг бывшего владельца может добавить — придется доказывать это коммунальщикам. Если регистрируете право владения жильем, также нужно предоставить такую справку.
ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ.
Комментарий эксперта
«Из квартиры при одних только задолженностях по оплате коммунальных платежей (какими бы они ни были) вас выселить не могут, — говорит юрист Комплексного центра социального обслуживания населения (БУ КЦСОН) Елена Ефремова. — Чаще всего выселяют при неуплате услуг вкупе с чем-то еще — например, если действия жильцов приводят к разрушению или угрозе разрушения жилья. Так, в июне 2024 года было решение Вологодского городского суда о выселении человека при большом долге. Много лет он не ремонтировал муниципальное жилье (жил по договору социального найма), там осыпалась штукатурка, висели оголенные провода, лампочек в комнатах не было, в квартире развелись тараканы и клопы. Мужчине выносили несколько предупреждающих постановлений об устранении нарушений, но он не предпринял никаких мер. В похожем случае вас действительно выселят. Это предусмотрено законодательно, а именно статьей 35 Жилищного кодекса. Данную статью и применяют при выселении граждан».
Справку о том, что у него нет долгов, может получить любой гражданин, который оплачивает ЖКУ и не имеет долгов перед поставщиками услуг. Кем он может быть:
Собственником жилья: собственники жилых домов, квартир, дач и других объектов недвижимости могут получить такую справку. Арендатором недвижимости: арендаторы жилых помещений могут получить справку, если они оплачивают услуги ЖКХ самостоятельно. Жителем квартиры: те, кто проживает вместе с владельцем недвижимости, могут получить справку, если они оплачивают услуги ЖКХ самостоятельно. Законным представителем: родители, опекуны, попечители вправе получить документ от имени своих детей или подопечных. Наследником: наследники могут получить справку на умершего родственника. Как получить справку об отсутствии задолженности по коммунальным платежам Фото: Александр Сухов/ РИА Новости
Справку об отсутствии задолженности по «коммуналке» можно получить разными способами. Можно дойти до ближайшего МФЦ или позвонить в управляющую компанию. Иногда можно получить ее онлайн (например, такая возможность есть у москвичей).
Прежде всего, нужно собрать набор документов. В него входят:
Документ, который удостоверяет личность;Документ, который подтверждает владение объектом (выписка из ЕГРН) и договор о покупке объекта или аренде;Выписки по показаниям счетчиков;Квитанции по предыдущим оплатам — 6 месяцев. Как получить выписку в управляющей компании
Подготовьте документы, упомянутые ранее.
1. Явитесь лично в организацию, курирующую ваш дом, и оформите заявку на получение справки об отсутствии задолженности по услугам ЖКХ. В заявлении укажите ваши персональные данные, адрес жилья и период, за который требуется справка. Альтернативный способ — отправка документов по электронной почте или по телефону, однако это нужно специально оговаривать, так как обычно подают и получают такие документы очно.
2. Заберите документ или договоритесь о его отправке на почту.
1. Подготовьте документы (смотри выше).
2. Обратитесь в МФЦ, заполните заявление на получение справки (с этим может помочь сотрудник МФЦ). В заявлении укажите ваши персональные данные, адрес жилья и период, за который требуется документ.
3. Предоставьте документы, подтверждающие личность и право собственности на жилье, а также квитанции о платежах за коммунальные услуги.
4. Заберите документ.
В каждом регионе может быть свой порядок. Рассмотрим вариант для москвичей.
Получить справку о том, что у вас нет долгов, в электронном виде можно будет через день в формате электронного документа.
Срок действия выписки о том, что у вас нет долгов за услуги ЖКХ, составляет 10 дней с тех пор, как ее выписали. Объясняется это тем, что платить за услуги ЖКХ надо каждые 30 дней, так что 10 дней можно считать оптимальным периодом для подтверждения достоверности информации, представленной в документе.
«Такая справка — это по сути получение копии лицевого счета, где указаны характеристики жилого помещения с указанием всех площадей (жилые комнаты, ванна, туалет, коридор, кухня и прочее), все лица, зарегистрированные в данном помещении, а также в ней указывается задолженность на дату получения, — говорит сотрудник жилищно-коммунальной службы Елена Ордина. — Особой сложности в ее получении нет, если нет задолженности. Многие управляющие компании не выдают справки с задолженностью. Однако по законодательству это незаконно, мы обязаны выдать с указанием задолженности. При отказе вы имеете право пойти в суд».
Чтобы получить справку быстро и без проблем, прежде чем идти получать данный документ, надо проверить отсутствие задолженности и информацию — чтобы данные в заявлении совпадали с данными о собственнике, советует Ордина. Можно позвонить заранее в обслуживающую организацию с уточнением, как и когда можно получить копию лицевого счета для жилого помещения.
Важно! «Сложности при получении справки могут возникнуть, если вы не собственник помещения, — говорит Елена Ефремова. — В данном случае нужно показать договор купли-продажи квартиры. Чтобы не было проблем в такой ситуации, лучше всего начать сбор документов заранее, учитывая возможные трудности».