В Алтайском крае отметили орденами и медалями самые крепкие семьи

Накануне Дня семьи, любви и верности, при поддержке Министерства социальной защиты региона, во всех городах и районах Алтайского края прошли «Большие семейные выходные» — различные мероприятия, призванные объединить семьи общими активностями, дать возможность интересно и весело провести время вместе, укрепить семейные связи и традиции. Главные торжества прошли в Барнауле в Центральном парке города, где собрались лучшие из лучших — многодетные семьи, удостоенные орденами «Родительская слава» и медалями «За любовь и верность».
Многодетные родители, супруги, прожившие вместе больше четверти века и воспитавшие достойную смену, съехались в Барнаул со всего Алтайского края вместе с детьми, бабушками, дедушками, друзьями и близкими.
Ребятишки были в восторге от праздника: кроме катания на аттракционах, они участвовали в интересных конкурсах и мастер-классах, учились делать ромашки — официальный символ Дня семьи, который вот уже пятнадцать лет широко празднуют в России.
— Забота о семьях — абсолютный наш приоритет всегда, а в этом году особенно, — подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко, приветствуя участников торжества. — В рамках Года семьи по всей стране и в Алтайском крае, в каждом его муниципалитете уже не первый раз проходят Большие семейные выходные. Эта инициатива нацелена на то, чтобы близкие, родные люди могли провести выходные вместе с детьми и внуками.
Традиционные семейные ценности для нас, россиян, очень важны, и мы готовы их защищать, отстаивать и, конечно, прививать подрастающему поколению. На федеральном уровне этому вопросу уделяется особое внимание. В рамках Года семьи были существенно расширены меры поддержки для многодетных родителей, продлены такие востребованные меры поддержки, как материнский капитал, семейная ипотека, выплата за рождение третьего ребенка. А с 1 января следующего года мы начнем реализацию нового национального проекта «Семья».
Слова особой благодарности глава региона выразил многодетным родителям, кто как никто другой знает, что такое вырастить, выучить детей, привить им любовь к своей семье, к малой и большой родине. Три многодетные семейные пары из Алтайского края по решению президента России в этом году были отмечены орденом «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. На главной сцене Центрального парка Виктор Томенко вручил эти государственные награды Наталье и Алексею Анпилоговым из Бийска, у которых восемь детей, Сергею и Людмиле Снесерь, тоже проживающим в Бийске и воспитывающим девять детей. А также Якову и Валентине Фризенам из Немецкого национального района, в чьей большой семье подрастают пятнадцать детей.
Кроме того, благодарности губернатора за активное участие в общественной жизни Алтайского края были удостоены Павел и Евгения Васильевы из Барнаула, которые воспитывают пятерых детей.
В семье Анпилоговых уверены, что семейное счастье строится на любви, терпении и взаимном уважении. «Это то, что помогает пережить все трудности, неурядицы и вырастить счастливых детей», — говорят супруги.
Алексей Владимирович и Наталья Романовна вместе уже 31 год, и за это время в их дружной семье появилось восемь детей — пять мальчиков и три девочки. Самому старшему сейчас уже 29 лет, а младшему всего семь. В самое ближайшее время Анпилоговы ждут еще пополнения — теперь уже внуков. У двух старших сыновей почти одновременно должны родиться дети.
— Мы никогда не планировали количество детей, сколько родилось — все наши, любимые, — говорит Наталья Романовна. — Старший сын, кадровый военный, находится в зоне СВО. Второй сын — юрист, живет в Новосибирске, две старшие дочери тоже уже взрослые. С нами сейчас четверо младших, они еще школьники.
У нас частный дом, свое приусадебное хозяйство, так что все дети с раннего возраста приучены к труду. Как многодетная семья мы получаем серьезную государственную поддержку — различные выплаты, пособия. Я недавно вышла на пенсию, которая многодетным матерям положена с пятидесяти лет, и это тоже хорошая материальная поддержка для нас.
На торжествах по случаю Дня семьи специальной медалью «За любовь и верность» была награждена еще 31 семейная пара. Это супруги, не просто прожившие вместе больше 25 лет, но и сумевшие реализовать себя в профессии, общественной жизни, культуре, спорте и воспитавшие не менее трех детей. С 2009 года, когда в России начали отмечать День семьи, любви и верности, этой общественной наградой отмечено уже более 480 супружеских пар Алтайского края.