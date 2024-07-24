В Алтайском крае отметили орденами и медалями самые крепкие семьи

Слова особой благодарности глава региона выразил многодетным родителям, кто как никто другой знает, что такое вырастить, выучить детей, привить им любовь к своей семье, к малой и большой родине. Три многодетные семейные пары из Алтайского края по решению президента России в этом году были отмечены орденом «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. На главной сцене Центрального парка Виктор Томенко вручил эти государственные награды Наталье и Алексею Анпилоговым из Бийска, у которых восемь детей, Сергею и Людмиле Снесерь, тоже проживающим в Бийске и воспитывающим девять детей. А также Якову и Валентине Фризенам из Немецкого национального района, в чьей большой семье подрастают пятнадцать детей.