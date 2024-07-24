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Магнитная буря уровня G2 накроет Землю

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ подтвердили информацию о геошторме, который прогнозировали ранее на 24 июля с 6 утра и до полудня, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Магнитная буря, по данным Лаборатории, пройдет в диапазоне уровней G1-G2 (самый высокий — G5).

В остальные дни до конца августа, по прогнозу ученых, магнитосфера будет спокойной.

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