Магнитная буря уровня G2 накроет Землю

Магнитная буря, по данным Лаборатории, пройдет в диапазоне уровней G1-G2 (самый высокий — G5).
В остальные дни до конца августа, по прогнозу ученых, магнитосфера будет спокойной.
Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ подтвердили информацию о геошторме, который прогнозировали ранее на 24 июля с 6 утра и до полудня, сообщает Zakon.kz.
Магнитная буря, по данным Лаборатории, пройдет в диапазоне уровней G1-G2 (самый высокий — G5).
В остальные дни до конца августа, по прогнозу ученых, магнитосфера будет спокойной.