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38 дачных участков подтоплено в Иркутской области

В СНТ нет постоянно проживающих людей.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области на момент семи часов утра подтоплены 38 дачных участков. Восемь из них находятся в СНТ «Сосновый» на реке Иркут. Оставшиеся территории расположены в СНТ «Ясная поляна». На садовых участках нет людей, которые проживали бы там на постоянной основе. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.

— На месте продолжают работу сотрудники МЧС России и представители администрации, уточняют в ведомстве.

Единый номер экстренных служб — 112.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что спасатели Иркутской области работают в усиленном режиме.