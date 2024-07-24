38 дачных участков подтоплено в Иркутской области

В Иркутской области на момент семи часов утра подтоплены 38 дачных участков. Восемь из них находятся в СНТ «Сосновый» на реке Иркут. Оставшиеся территории расположены в СНТ «Ясная поляна». На садовых участках нет людей, которые проживали бы там на постоянной основе. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.