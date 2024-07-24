Кыргызстан и Узбекистан выводят двусторонние отношения на новый уровень

На новый уровень выводят двусторонние отношения официальные Бишкек и Ташкент. Глава Кыргызстана Садыр Жапаров нанес государственный визит в соседнюю страну, чтобы подписать ряд важных соглашений и договориться о развитии взаимовыгодных связей.
— Укрепление многопланового сотрудничества с Узбекистаном — несомненный приоритет внешней политики Кыргызстана, — заявил в Ташкенте глава КР. Искренность его слов подтверждала многочисленность делегации, прибывшей вместе с ним в соседнюю республику. В ее состав вошли руководители практически всех министерств и ведомств страны и госадминистраций большинства областей.
— На протяжении столетий кыргызы и узбеки являются братскими народами, которых связывают дружественные и родственные отношения, — подчеркнул значимость визита Садыр Жапаров. — Это общее достояние, которое бережно хранится и передается из поколения в поколение, и это наследие должно быть приумножено потомками двух народов.
— Нам нужен сильный и процветающий сосед, — заявил в свою очередь глава соседней республики Шавкат Мирзиеев. — Узбекистан и далее будет всесторонне поддерживать программу реформ президента Садыра Жапарова.
Лидеры двух стран официально запустили работу нескольких экономических проектов. В их числе — завод по сборке коммерческой техники и легковых автомобилей в Кыргызстане. Предприятие, созданное с помощью Узбекистана в Чуйской области КР, начинает выпуск нескольких моделей машин, востребованных на местном рынке. Завод будет обеспечивать работой 500 человек. Другой запущенный проект — завод по производству полотна и швейно-трикотажных изделий в городе Кара-Балта. Производственные мощности этого предприятия оцениваются на уровне 17 тысяч тонн трикотажного полотна и семи миллионов штук трикотажных изделий в год.
Третий проект, запущенный президентами двух стран, располагается уже на территории Узбекистана (РУз). В Ферганской и Наманганской областях РУз официально стартовало строительство двух солнечных электростанций мощностью по 200 мегаватт каждая. Энергию, которую они будут вырабатывать, начнут поставлять в КР.
Впрочем, Кыргызстан и Узбекистан, как ожидается, свяжут и более крупные проекты. Речь идет о строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги из Китая.
— За последний год мы сделали большой шаг вперед для продвижения этих мегапроектов, — подчеркнул Шавкат Мирзиеев. — Это крупные, сложные и стратегические объекты. Но у нас успешно получается. Потому что стремление и воля лидеров двух стран доказывают: при желании сделать можно многое. И народы наших стран это тоже видят.
По словам главы Узбекистана, за короткий период двум странам удалось запустить более 260 совместных проектов и предприятий, и их количество будет расти.
— Наши отношения имеют характер всеобъемлющего стратегического партнерства, и мы готовы их расширять, — отметил Садыр Жапаров. — Кыргызстан и Узбекистан займутся укреплением экономической кооперации. Одна из наших целей на ближайшую перспективу — увеличение двустороннего товарооборота до двух миллиардов долларов в год, и это вполне достижимо.