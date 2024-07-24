Кыргызстан и Узбекистан выводят двусторонние отношения на новый уровень

Лидеры двух стран официально запустили работу нескольких экономических проектов. В их числе — завод по сборке коммерческой техники и легковых автомобилей в Кыргызстане. Предприятие, созданное с помощью Узбекистана в Чуйской области КР, начинает выпуск нескольких моделей машин, востребованных на местном рынке. Завод будет обеспечивать работой 500 человек. Другой запущенный проект — завод по производству полотна и швейно-трикотажных изделий в городе Кара-Балта. Производственные мощности этого предприятия оцениваются на уровне 17 тысяч тонн трикотажного полотна и семи миллионов штук трикотажных изделий в год.