Археологи нашли древнейший список покупок

Руины древнего города Алалах находятся на кургане Телль-Атчан на юге Турции. Археологи заинтересовались ими в первой половине XX века, но потом мировая война прервала работы, возобновившиеся только в 2000-х годах.
На месте раскопок находили большое число глиняных табличек с различными официальными документами, договорами и отчетами.
Недавно министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой сообщил, что археологи обнаружили очередную клинописную табличку во время реставрационных работ, которые проводят в древнем городе после землетрясения 2023 года.
Та самая табличка со списком покупок.
«Табличку датировали XV веком до нашей эры, надпись сделана аккадской клинописью. Ее размеры составляют 4,2 на 3,5 сантиметра, толщина — 1,6 сантиметра, а вес — 28 граммов. Когда клинопись расшифровали, оказалось, что это список покупок большого количества мебели. В нем перечислены деревянные столы разных видов, стулья, табуреты. Также дана информация о том, кто их приобрел, и о продавцах», — говорится в сообщении.
На сегодня, как считают турецкие археологи, это самый древний текст такого рода. Судя по всему, кто-то построил новый крупный дом (или дворец) и обставлял его. И, предполагают ученые, это было время экономического роста города.