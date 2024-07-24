Археологи нашли древнейший список покупок

«Табличку датировали XV веком до нашей эры, надпись сделана аккадской клинописью. Ее размеры составляют 4,2 на 3,5 сантиметра, толщина — 1,6 сантиметра, а вес — 28 граммов. Когда клинопись расшифровали, оказалось, что это список покупок большого количества мебели. В нем перечислены деревянные столы разных видов, стулья, табуреты. Также дана информация о том, кто их приобрел, и о продавцах», — говорится в сообщении.