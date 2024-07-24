«Слушать сердце и идти на свет»: спектакль «Лина-Марлина» состоялся во Владивостоке

«Несмотря на то, что моя героиня — девочка-подросток, я бы совсем не назвала ее сложной. Она просто переживает момент в жизни, когда ты уже повзрослел, а все остальные пока этого не замечают. Именно поэтому ей приходится доказывать право на собственный голос. Перед тем, как выйти на сцену в образе Лины, я вспоминаю ситуации из своей жизни, которые переживала в схожий период, соотношу их с переживаниями своего персонажа, чтобы больше проникнуться ее эмоциями», — поделилась Васса Бокова.