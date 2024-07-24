«Слушать сердце и идти на свет»: спектакль «Лина-Марлина» состоялся во Владивостоке

Спектакль-концерт «Лина-Марлина» (12+) по мотивам одноименной сказки (0+) Кристины Кретовой и Аглаи Датешидзе развернулся на сцене Пушкинского театра в Молодежной столице России в рамках фестиваля «Место силы — Владивосток» (12+). Волшебная история русалки посвящена извечным темам поиска себя и своего призвания, дружбы и отношений «отцов и детей».
В представлении, наполненном подводными декорациями и живым исполнением по-настоящему трогательных композиций, дети и взрослые смогли найти ответы на волнующие их вопросы, сообщает ИА PrimaMedia.
Театральный фестиваль «Место силы — Владивосток» проходит во Владивостоке с 21 по 25 июля по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он объединяет театральные коллективы Москвы, Санкт-Петербурга и Китая.
В «Лине-Марлине» сыграли молодые творцы независимого театра из Санкт-Петербурга «Театральный проект 27», среди них — Юлия Чербаджи, Алексей Романович и Максим Морозов. Главная роль сложного и, одновременно с этим, знакомого абсолютно всем персонажа — девочки-подростка Лины, которая борется за счастье и право выбирать собственное предназначение, отдана актрисе театра и кино Вассе Боковой. Актриса рассказала, что ее героиня — воплощение уже пройденного многими жизненного этапа. Как и все подростки, Лина стремится жить так, как хочет она, и протестует тем, кто пытается ее поучать.
«Несмотря на то, что моя героиня — девочка-подросток, я бы совсем не назвала ее сложной. Она просто переживает момент в жизни, когда ты уже повзрослел, а все остальные пока этого не замечают. Именно поэтому ей приходится доказывать право на собственный голос. Перед тем, как выйти на сцену в образе Лины, я вспоминаю ситуации из своей жизни, которые переживала в схожий период, соотношу их с переживаниями своего персонажа, чтобы больше проникнуться ее эмоциями», — поделилась Васса Бокова.
Так как «Лина-Марлина» не просто спектакль, а спектакль-концерт, артисты вживую исполнили пять композиций, написанных специально для представления Вассой Боковой и Игорем Ушаковым. Каждая песня, при этом, символизирует уникальный этап в жизни подростка на пути к взрослению.
Хоть и всё представление по своей сути — современная интерпретация сказки, не только дети, но и взрослые смогли с интересом пронаблюдать за сюжетом истории. По словам зрителей, спектакль не просто заставляет проникнуться главной героиней, он погружает в ностальгические чувства и помогает по-новому посмотреть на по-настощему сложные вопросы, задуматься о бессмысленности страхов и в очередной раз понять, как важна мечта в жизни любого человека.
«Я с головой погрузилась в историю главной героини, ее путь поиска себя был наполнен сложностями и сомнениями — мне показалось это очень близким и знакомым. После просмотра я вышла с ощущениями легкости и воодушевления, как будто в свои 30 снова готова к новым открытиям. Замечательно, что в нашем городе проходит такой фестиваль, на котором мы можем посмотреть подобные интересные представления», — поделилась впечатлениями зрительница спектакля Маргарита Дроздова.