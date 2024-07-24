Мужчине после инсульта не выдают льготные лекарства в Ангарске

При просмотре социальных сетей Иркутской области следственным комитетом и прокуратурой была обнаружена публикация о том, что права жителя Ангарска нарушаются. В посте говорилось о том, что мужчине необходимы лекарства после перенесенного инсульта, но их никто не предоставляет. Также отмечается, что он является инвалидом второй группы и имеет льготу на получение необходимых препаратов. Об этом КП-Иркутск сообщили в СК по Иркутской области.
— В рамках проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка исполнению законодательства в сфере здравоохранения и льготного обеспечения людей лекарственными препаратами, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Проверку проводят в следственном комитете и прокуратуре по делу о халатности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в парке Иркутска «Комсомольский» вандалы уничтожили более десяти светильников.